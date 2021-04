House of the Dragon, atteso spin-off di Game of Thrones, è finalmente entrato in produzione. Ad annunciarlo è stato l’account Twitter ufficiale della serie, postando una foto del cast intento a leggerne il copione. Al momento non è stata comunicata una precisa finestra di lancio, ma secondo alcune indiscrezioni il nuovo show dovrebbe arrivare nel 2022.

Basata sui romanzi di George R.R. Martin, la prima stagione della serie sarà composta da dieci episodi e sarà diretta da Miguel Sapochnik, noto per aver girato alcuni tra i migliori episodi nella storia di Game of Thrones come La battaglia dei bastardi e I venti dell’inverno.

Fire will reign 🔥#HouseoftheDragon is officially in production. Follow @HouseofDragon for all updates. pic.twitter.com/lc3dhIcm5u — 🔥 Game of Thrones 🔥 (@GameOfThrones) April 26, 2021

Nel cast dello show troviamo Matt Smith, Olivia Cooke, Paddy Considine, Emma D’Arcy e Sonoya Mizuno. La storia trarrà spunto dal romanzo Fuoco e Sangue, che copre circa 50 anni di storia di Westeros.

House of the Dragon non sarà l’unico spin-off in programma. A quanto pare HBO starebbe valutando con attenzione la realizzazione di almeno tre progetti finalizzati ad espandere il vasto mondo creato da Martin. Di questi non farà invece parte The Long Night, spin-off con protagonista Naomi Watts e di cui era già stato girato l’episodio pilota salvo poi essere cancellato.

Ma non è tutto, perchè il mondo di Game of Thrones sbarcherà anche a teatro con un progetto drammaturgico intento a raccontare il Grande Torneo di Harrenhal. La serie principale, invece, che si è conclusa con una stagione non priva di controversie, ha di recente celebrato il suo decimo anniversario.

Su SKY è stato creato un canale tematico ad hoc per celebrarne la ricorrenza. In attesa di nuove informazioni su House of the Dragon, potete recuperare le 8 stagioni di Game of Thrones nel box-set in Blu-Ray.