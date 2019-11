I regali perfetti per i fan di Game Of Thrones

Dopo la breve guida ai regali di Natale per i fan del Wizarding World, ecco alcuni spunti per i fan di Game of Thrones: la serie fantasy terminata quest’anno dopo un lungo percorso durato ben otto stagioni. In realtà sentiremo ancora parlare de Il Trono di Spade, perché, come ben sanno i fan, George R. R. Martin deve ancora terminare i libri da cui la saga cinematografica è tratta.

Speriamo di poter parlare del finale letterario il prossimo Natale, ma nel frattempo… vediamo alcuni regali per i fan di Got già pronti da impacchettare e mettere sotto l’albero.

DVD

Prezioso boxset per i fan più accaniti della serie, un’edizione limitata da collezione e da esposizione composta da un cofanetto in legno fatto su misura che contiene nove pannelli finemente illustrati da Robert Ball.

Tra i contenuti speciali scene eliminate, dietro le quinte e il documentario di due ore Game of Thrones: The Last Watch diretto da Jeanie Finlay.

Il cofanetto include anche Game of Thrones: Reunion Special, uno speciale con la reunion del cast della stagione finale.

Per chi ha un budegt più limitato o non desidera un cofanetto dvd collection, ecco quello normale: il primo che contenga tutte e otto le stagioni. È perfetto per chi non ha ancora comprato le stagioni singole!

Calde coperte

Amanti delle serate sul divano con la copertina, tè e film, ci siete?! Ecco due copertine confortevoli per gli amanti di Got: la prima con i simboli delle maggiori casate di Game of Thrones: Stark, Lannister, Targaryen, Greyjoy, Baratheon e Tyrell su uno sfondo nero, e la seconda dai colori più chiari, con la mappa di Westeros.

Giochi

Il gioco da tavolo più famoso del mondo in versione Game of Thrones. Di Monopoly sono uscite centinaia di versioni, e questa è una variante da collezione de Il Trono di Spade. Al centro c’è la mappa di Westeros, i soldi hanno i simboli delle casate maggiori: Lannister, Stark, Baratheon e Targaryen.

Inoltre ci sono lupi, soldati, cavalli, corone, uova di drago come pedine, e casette e castelli come possedimenti. Chi siederà sul trono di spade alla fine?

E se i puzzle 3d sono la vostra passione, ecco la Fortezza Rossa da costruire: ben 845 pezzi per montare la fortezza di Approdo del Re in tutta la sua magnificenza (ovvero, prima che Daenerys Targaryen la distruggesse pezzo per pezzo).

Funko e Action Figure

C’è chi i Funko Pop li adora, chi invece preferisce le action figure più realistiche. Fortunatamente c’è un’ampia scelta per entrambe le tipologie di gadget. Fra i Funko più richiesti dai fan di GOT ci sono senz’altro Daenerys e Jon che cavalcano i loro draghi Drogon e Rhaegal, bellissimi da tenere sulle mensole accanto alla collezione di romanzi.

Tra le action figure meglio realizzate invece c’è questa di Drogon, prodotta in PVC e raffigurante il drago con le ali aperte, il collo abbassato e le fauci spalancate, pronto a colpire.

Abbigliamento

Due maglioni da uomo che probabilmente possono essere facilmente considerati unisex (forse acquistando una taglia in meno). Ad ogni modo potrete passare il Natale in casa Stark o in casa Targaryen, a seconda che preferiate il Metalupo o il Drago.

Calici

Che siano solo da esposizione o che li utilizziate per una cena a tema, questi calici sono bellissimi quanto ridondanti. Quello di casa Targaryen ovviamente è decorato con i profili di un drago, quello Stark con catene e le stalattiti che scendono dal bordo, ma quelli più particolari sono i successivi: Viserion White Walker con la coppa che simula il ghiaccio e il drago sotto che spunta da una base piena di cristalli di ghiaccio, e infine l’ultimo, un Albero del Cuore con i rami che tengono il calice, pieno di foglie rosse. Bellissimi tutti, sono anche facili da lavare perché l’inserto è in metallo inossidabile.

Libri e chicche

Game of Thrones: A Pop-up Guide to Westeros: un meraviglioso libro pop-up che guida il lettore attraverso Westeros con le principali location ricreate minuziosamente, tra cui il castello di Grande Inverno, Approdo del Re, e molte altre, per un totale di cinque incredibili ambientazioni. Il libro contiene anche tanti mini-pop che raffigurano elementi iconici dello spettacolo, come lupi, estranei, giganti e draghi. Tutti i pop sono accompagnati da un testo che racconta la storia dei Sette Regni e guida nel mondo di Game of Thrones. Molto probabilmente il libro è in lingua inglese, ma per un fan difficilmente sarà un problema: questo è un oggetto bello da guardare, fantastico da collezionare, a prescindere che lo si desideri leggere.

Un set per gli amanti della carta e delle cose belle. Questo set di articoli di cartoleria deluxe è ispirato a casa Stark, e comprende tutti gli elementi necessari per comunicare con gli amici, i nemici e mandare messaggi via corvo. Ogni set include un diario, un timbro con il sigillo degli Stark, due bastoncini di ceralacca, delle buste con il simbolo della casata, e un fermacarte sempre contrassegnato dal Metalupo degli Stark. Questo genere di cofanetto è disponibile anche per altre casate, come quella dei Lannister.

Scatola deluxe che custodisce un mazzo di tarocchi realizzato meravigliosamente sulla base dei personaggi della saga. Ogni carta, dagli Arcani Maggiori agli Arcani Minori, offre un percorso verso la divinazione. I tarocchi sono in inglese ma probabilmente per chi conosce i significati delle carte, questo non è un limite. Ad ogni modo il cofanetto è fornito di un opuscolo a copertina rigida di 78 pagine che spiega il simbolismo di ogni carta e come usarle in una lettura.

Sicuramente in questa selezione di oggetti ispirati a Game Of Thrones c’è solo l’imbarazzo della scelta nella sottile linea di confine tra il bello e il bellissimo.