Gardaland: rivelati gli abbonamenti 2020

In questi ultimi anni, Gardaland ha adottato una politica sui prezzi degli abbonamenti particolarmente spinta al ribasso. Giusto per rendere l’idea, conviene acquistare direttamente un abbonamento piuttosto che il biglietto due giorni consecutivi. Inoltre gli abbonati hanno tutta una serie più o meno lunga di sconti importanti (a seconda della tipologia), dal parcheggio gratuito, agli sconti sulla ristorazione, fino ai criticatissimi express pass gratuiti. Dunque una strategia chiara. Vendere più abbonamenti possibili, nella speranza che all’interno del parco le persone spendano di più in shopping e nel cibo. Al contempo gli ingressi multipli degli abbonati frenano la caduta libera nelle statistiche. Gardaland ha infatti perso oltre un milione di visitatori rispetto al suo periodo migliore.

Per il 2020 questa strategia resta, tuttavia l’apertura di Legoland Gardaland Waterpark a Giugno, che ricordiamo NON sarà incluso nel biglietto d’ingresso del parco nonostante si trovi dentro il parco (non accessibile dall’esterno), come ampiamente prevedibile è stata l’occasione giusta per rivedere i prezzi al rialzo, tentando quindi di aumentare per altra via ingressi e fatturato. Per chi non è interessato alla parte acquatica non cambia sostanzialmente nulla. Chi invece vuole abbonarsi ed avere accesso illimitato anche alla parte acquatica può farlo con un abbonamento più caro rispetto a tutti gli altri in listino che, al massimo, consentono di accedere al Gardaland Waterpark al prezzo scontato di € 10 a volta (ma dipende dal giorno).

La nuova proposta Gardaland Club

Novità per il 2020. È un abbonamento mensile (con addebito su carta). Minimo 12 mesi obbligatori pagando € 8,50 al mese + € 10 di attivazione, quindi il costo annuale è di € 112, una cifra che per quello che offre è molto interessante. Il numero di benefit è davvero vasto, per questo rimandiamo al sito ufficiale, tuttavia vale la pena di citare un ingresso gratuito (a struttura) nei parchi Legoland Deutschland e Legoland Billund e gli ingressi preferenziali illimitati su otto attrazioni a scelta. Come termine di paragone per rendersi conto di quanto questo abbonamento sia conveniente, basti pensare che l’express illimitato per un solo giorno e per 7 attrazioni veniva venduto a non meno di € 60. Importante notare come questo abbonamento non contempli in alcun modo il parco acquatico.

Da segnalare che qualora si disdica dopo i 12 mesi, si avrà diritto ad ulteriori tre mesi omaggio.

La nuova proposta Gardaland Club plus

Ed è con questo abbonamento che il prezzo sale significativamente. Tutto come la proposta Gardaland Club a cui si aggiungono gli ingressi illimitati al parco acquatico Lego. Costo: € 15 al mese + € 10 attivazione per minimo 12 mesi, per un totale di € 190.

A questo punto è doveroso un consiglio. Valutate con attenzione quali sono le vostre esigenze. Il parco acquatico nasce dedicato ai bambini fino a 12 anni, visto il poco spazio a disposizione, non avrà molte attrazioni, sarà aperto solo nei mesi estivi ma comunque dovete pagare per forza € 190, non si paga di più solo quando il parco è aperto. Di fatto quindi, si va ad acquistare a scatola chiusa. Non casualmente questi prezzi sono validi fino al 19/04/2020, quindi non c’è modo di sapere prima cosa si andrà a trovare effettivamente.

La mia opinione è che sarebbe prudente attendere, quantomeno fino ad inizio stagione, quando l’area anche se non finita, sarà decisamente visibile, e si capiranno le attrazioni presenti. La differenza di prezzo non è affatto trascurabile. Magari si scoprirà che un giorno di visita potrebbe bastare (considerato che in zona ci sono anche altri parchi) e ce la si cava con un biglietto d’ingresso singolo, a prezzo intero se non addirittura scontato scegliendo un abbonamento meno costoso.

Gli altri abbonamenti

A parte le due novità che abbiamo analizzato tornano tutti gli abbonamenti degli anni passati, quindi quattro tipologie, junior, easy, premium e VIP con costi rispettivamente € 49, € 50 (€ 60 con parcheggio incluso) , €80, € 90. Prezzi validi fino al 19 Aprile 2020 con tutti i consueti vantaggi su express, parcheggio, sconti nei ristoranti… sempre consultabili sul sito ufficiale.

Dunque a prescindere dalla tipologia più adatta alle proprie esigenze, abbonarsi continua ad essere incredibilmente conveniente.