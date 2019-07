Legoland Billund: grande espansione in arrivo nel 2020

Il prossimo anno Legoland Billund si espanderà, non con una sola attrazione, bensì un’intera zona tematica. The Lego Movie World arriverà al parco. L’area costituisce l’investimento più alto mai affrontato da Legoland Billund fino ad ora. Ciò si rende possibile grazie all’ottimo riscontro da parte del pubblico che sta eleggendo il parco ad uno dei migliori parchi divertimento per bambini in Europa. Negli ultimi anni il numero di visitatori è cresciuto sensibilmente, attestandosi stabilmente sopra i 2,1 milioni di persone che ogni anno visitano il resort.

L’attrazione principale dell’area sarà un flying theater prodotto dalla Brogent Technologies, il primo della Scandinavia. Si chiamerà The Lego Movie Masters of Flight, e come ogni simulatore di questo tipo proietterà i visitatori in un fantastico viaggio a bordo di sedute in movimento sincronizzato, tra i classici d’animazione firmati Lego.

E’ prevista anche una seconda attrazione e-ticket (sinonimo di principale nel linguaggio dei parchi a tema). Si tratta di una flat ride inedita di tipo acrobatico sviluppata esclusivamente per Legoland Billund, la quale consentirà a bordo di un aeroplanino personale parzialmente comandabile in autonomia, di provare un’esperienza di volo simile a quella di attrazioni tipo Sky Fly prodotta dalla Gerstlauer. Le attrazioni minori presenti saranno la torre di caduta Unikitty’s Disco Drop e un’area playground tematizzata ispirandosi alla serie Benny’s Spaceship.

Il direttore di Legoland Christian Woller ha dichiarato: