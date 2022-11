Il celebre franchise videoludico che ha fatto la storia di Xbox approderà sul piccolo schermo. Nei giorni scorsi è stato infatti annunciato che Netflix realizzerà un film e una serie animata per adulti basati proprio su Gears of War. Su Twitter è arrivata una particolare candidatura per il ruolo da protagonista: quella di Dave Bautista, da tempo grande appassionato della saga e apparso anche come personaggio scaricabile nella Campagna del quinto capitolo.

Dave Bautista si candida a protagonista del film di Gears of War

In Gears 5, uscito nel 2020 su Xbox Series X e S, i giocatori possono rimpiazzare Marcus Fenix con le sembianze di Dave Bautista all’interno della storia. L’attore ha registrato delle animazioni ad hoc e di recente ha voluto ricondividere il video dell’annuncio sui social, candidandosi come il perfetto protagonista del film. La sua proposta è stata apprezzata dai fan e da Cliff Bleszinski, game designer dei primi tre capitoli di Gears of War, che lo ha definito la sua prima scelta per interpretare Marcus Fenix in live action.

Ci sono stati diversi tentativi nel corso degli anni di portare “Gears of War” sul grande schermo. New Line Cinema ha avuto i diritti per un adattamento cinematografico nel 2007, poi è toccato a Scott Stuber, ora capo dei film originali di Netflix, che è diventato produttore nel 2013 con Epic Games. La Universal ha quindi assunto F. Scott Frazier per scrivere un adattamento nel 2018 ma i piani non si sono mai concretizzati.

Il primo “Gears of War” è stato pubblicato esclusivamente su Xbox 360 nel 2006 e ha seguito una squadra di soldati chiamata Delta Squad che combatteva contro l’Orda di Locuste, una razza aliena sotterranea che decima l’umanità. L’equipaggio principale della Delta Squad era composto da Marcus Fenix, Dominic “Dom” Santiago, Augustus Cole e Damon Baird. La collaborazione tra Batista e Netflix continua invece con Glass Onion, sequel di Knives Out (Cena con delitto), in uscita sulla piattaforma il 23 dicembre (e solo dal 23 al 29 novembre al cinema).