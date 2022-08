DC ha annunciato, nel tardo pomeriggio di ieri, il ritorno in pompa magna di Geoff Johns che rilancerà la Justice Society of America e Stargirl a novembre negli Stati Uniti. Entrambi i titoli saranno preceduti da un one-shot intitolato The New Golden Age #1, tutti i titoli annunciati nascono dall’ottima miniserie Flashpoint Beyond ancora in corso di pubblicazione negli Stati Uniti e ancora inedita in Italia.

Geoff Johns rilancia la Justice Society of America e Stargirl

A fare da apripista al rilancio sarà il one-shot di 48 pagine The New Golden Age #1. Geoff Johns sarà affiancato da Steve Lieber, Jerry Ordway e Diego Olortegui alle matite. A seguito degli eventi di Flashpoint Beyond, con Thomas Wayne intento a manomettere la linea temporale, la Justice Society of America dovrà affrontare una nuova minaccia dopo la Grande Oscurità di Dark Crisis on Infinite Earths. Le conseguenze di Flashpoint Beyond infatti verranno avvertite in tutte le linee temporali svelando alcuni importanti segreti e ridefinendo il concetto di “eroismo” dal 1940 al 3040.

La Justice Society of America incontrerà sulla sua strada Rip Hunter e i suoi Time Masters, Mime e Marionette (i protagonisti di Doomsday Clock) e il misterioso Nostalgia.

Recuperate il nostro articolo: Justice Society of America, le origini del primo supergruppo DC

Direttamente dalla pagine dello Stargirl Spring Break Special #1 uscito lo scorso anno, Geoff Johns e Todd Nauck lanceranno Stargirl: The Lost Children. Si tratta di una miniserie di 6 numeri in cui la protagonista affiancata da Red Arrow (Emiko Queen) investigheranno sulle misteriose sparizioni di alcuni eroi teenager della Golden Age trovandosi faccia a faccia con il misterioso Childminder.

Johns ha detto:

Non c’è nulla di posso andare più fiero di poter continuare a perpetrare il ricordo di mia sorella attraverso Stargirl. E farlo con Todd è davvero una benedizione visto che introdurremo tutti questi eroi teenager della Golden Age in una miniserie davvero divertente.

Recuperate il nostro articolo: Stargirl: l’eroina teenager di cui non sapevamo di aver bisogno

Dopo una “rincorsa” che risale al one-shot DC Universe Rebirth del 2016, passando per Doomsday Clock e la gestione di Scott Snyder della Justice League, finalmente Geoff Johns rilancia la Justice Society of America con l’ottimo Mikel Janín alle matite. Nella nuova serie regolare, intitolata semplicemente Justice Society of America, un eroe ritenuto perduto della squadra torna per avvertire che un misterioso nemico li sta minacciando dal passato con conseguenze disastrose.

Johns ha commentato:

Ci saranno alcune facce conosciute come Jay Garrick e Alan Scott, alcuni membri ritenuti perduti come Beth Chapel e Yolanda Montez e un nuovo legacy hero proveniente dalla Golden Age che verrà presentato alla fine di Flashpoint Beyond. Mikel Janín sta davvero facendo il lavoro della sua vita.

Recuperate il nostro articolo: Justice Society of America – i fumetti essenziali

Interessantissima la conclusione di Geoff Johns che lascia presagire ad un rilancio anche della Legione dei Super-Eroi: