Get Fast & Furious with John Cena, tutte le auto di Fast & Furious 9

John Cena, prossima star di The Suicide Squad e Peacemaker, ha inaugurato sul suo account twitter personale la rubrica Get Fast & Furious with John Cena. Si tratta di una serie di video promozionali che presenteranno le auto e i veicoli che saranno protagonisti di Fast & Furious 9 ovvero il nono capitolo dell’apprezzatissimo franchise con Vin Diesel diretto da Justin Lin (terzo, quarto, quinto e sesto capitolo della saga) che arriverà nelle sale statunitensi a partire dal 25 giugno, mentre Universal Pictures Italia ha confermato che arriverà nei cinema italiani nel corso della prossima estate.

Nel primo video promozionale, John Cena (che nel film interpretà Jakob, il fratello di Dom) presenta una Mid-Engine Charger del 1968. L’attore definisce l’auto un mostro in quanto è una versione modificata della celebre muscle car che ha il motore spostato nel retrotreno.

Nelle altre pellicole del franchise, Dom solitamente guida una Dodge Charger R/T del 1970.

Eccovi il video:

There are so many ways to describe this 1968 mid-engine Dodge Charger, so I had to make up my own! Can’t wait to show everyone some of my favorite “castmates” THE CARS featured in #F9. @TheFastSaga is back June 25!!! pic.twitter.com/kHmE2CX3N3

— John Cena (@JohnCena) May 12, 2021