Peacemaker: svelato il periodo di uscita della serie di James Gunn

Il regista James Gunn, durante un Q&A sul suo profilo Instagram, ha confermato la data d’uscita per Gennaio 2022 di Peacemaker, la serie con protagonista John Cena spin-of del suo The Suicide Squad.

Lo show verrà trasmesso su HBO Max, piattaforma con cui Gunn stesso si è trovato bene a lavorare e con cui spera di collaborare nuovamente in futuro. Il regista ha speso anche belle parole per John Cena, definendolo un gran professionista senza nessun ego e aperto ad ogni cosa; l’attore è stato anche definito il migliore in fatto di improvvisazione con cui Gunn abbia mai lavorato.

Insieme a Cena, che riprenderà il suo ruolo di Peacemaker, si uniranno anche Steve Agee (uno degli attori feticcio di James Gunn) nei panni del guardiano di un penitenziario John Economos (oltre ad impersonare anche King Shark), Viola Davis che ritornerà ad essere Amanda Waller, Danielle Brooks che interpreterà invece Leota Adebayo e Robert Patrick che sarà Auggie Smith. Tornerà anche Jennifer Holland nei panni di Emilia Harcourt e ci sarà anche Chris Conrad nel ruolo di Vigilante.

Peacemaker esplorerà le origini del personaggio interpretato da John Cena, un uomo che crede alla pace ad ogni costo e non importa quante persone dovrà uccidere pur di ottenere questo risultato. L’attore si è espresso riguardo il rapporto lavorativo con James Gunn, dicendosi onorato di far parte di The Suicide Squad e che è stata un’ottima opportunità per lavorare a stretto contatto con lui. Cena ha continuato dichiarandosi entusiasta di aver potuto collaborare anche per la serie dedicata al suo personaggio e non vede l’ora che i fan possano vedere tutto ciò che è stato realizzato.

