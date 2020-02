Gibsons Games lancia una linea di puzzle in collaborazione con il marchio Rebel Girls

Gibsons Games, produttore britannico specializzato in giochi da tavolo e puzzle, ha scelto di collaborare con Rebel Girls, il premiato marchio dietro alla serie di libri Good Night Stories, per lanciare una nuova linea di puzzle.

Good Night Stories for Rebel Girls, pubblicati in italiano con il titolo “Storie della buonanotte per bambine ribelli“, sono i due volumi scritti da Elena Favilli e Francesca Cavalli e pubblicati grazie ad un iniziale progetto di crowdfunding su Kickstarter che era riuscito a raccogliere, nel 2016, circa $ 675.000 per un primo finanziamento editoriale.

I libri, che sono diventati subitamente popolari in tutto il mondo con oltre 4,5 milioni di vendite dopo essere stati tradotti in quasi 50 lingue, raccolgono favole della buonanotte illustrate da 60 artiste internazionali che hanno per protagoniste donne straordinarie del passato e del presente, in grado di divenire un modello positivo e d’ispirazione per bambine e giovani adolescenti (ci sono, ad esempio, la regina Elisabetta II, Serena Williams, Hillary Clinton, Julia Child, Michelle Obama, Zaha Hadid e Rita Levi Montalcini).

Conosciuto per i suoi innovativi design di puzzle e board game, Gibsons pubblicherà i primi due puzzle con il marchio Rebel Girls, nella primavera di quest’anno, oltre a un gioco di carte in estate e un gioco da tavolo il prossimo 2021.

I puzzle saranno disponibili in due formati, da 100 pezzi e 500 pezzi, e ogni prodotto sfrutterà appieno la ricca linea-guida dello stile Rebel Girls, che si focalizza su colori vivaci e messaggi audaci.

La partnership fra i due marchi è stata immediata, come ci racconta Louis Skevington, la dirigente delle licenze per il marchio Rebel Girls, la Rocket Licensing:

Siamo lieti che Gibsons si sia unito a noi nella nostra missione Rebel Girls, incoraggiando le ragazze a esplorare, imparare e sognare senza limiti . Gibsons ha davvero rispecchiato i valori fondamentali di Rebel Girls e lo sviluppo del gioco e il design dei puzzle sembrano assolutamente fantastici, non vediamo l’ora di vederli in negozio.

Emily Charles, responsabile dello sviluppo prodotto presso Gibsons, ha inoltre aggiunto che:

Rebel Girls è un marchio fantastico con cui siamo entusiasti di lavorare. È stato affascinante e stimolante apprendere le storie delle fantastiche donne presenti in questi giochi e puzzle attraverso il processo di sviluppo del prodotto. Abbiamo sentito parlare dei libri di “Good Night Stories per Rebel Girls” della nostra stessa squadra di Gibsons Rebel Girls: le figlie di alcuni membri del team. Come azienda, abbiamo una presenza femminile molto forte, il 60% del team è costituito da donne, tra cui due direttori, e quindi abbiamo ritenuto subito che sarebbe stato perfetto.