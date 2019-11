Gilgamesh da Fate/Grand Order – Absolute Demonic Battlefront: Babylonia

Per la serie Figuarts Zero è stata annunciata una nuova uscita: si tratta di Gilgamesh tratto dall’anime Fate/Grand Order – Absolute Demonic Battlefront: Babylonia. La serie Figuarts Zero è la linea di collezionabili di Tamashii Nations/Bandai Spirits che tratta personaggi sotto forma di statuette ricche di dettagli ed effetti scenici uniti ad una scultura e pittura di primo livello.

Fate / Grand Order – Absolute Demon Battlefront: Babylonia è una serie anime fantasy giapponese prodotta dallo studio CloverWorks. Fa parte del franchise di Fate ed è un adattamento del capitolo “Babylonia” del gioco di ruolo per smartphone Grand Order, il cui successo ne ha fatto nascere una serie animata iniziata da pochissimo in giappone infatti va in onda dal 4 di Agosto ed è ancora in corso. Ritsuka e Mash, in questa nuova avventura, dovranno compiere un viaggio indietro nel tempo fino al 2600 A.C per salvare l’umanità dall’estinzione. La minaccia, questa volta, è un Graal corrotto inviato dal malvagio Solomon in quell’epoca. I due protagonisti faranno la conoscenza di Re Gilgamesh, sovrano di Uruk, che li aiuterà nell’organizzazione di una strategia vincente. Durante il viaggio faranno anche la conoscenza di svariati nemici tra cui alcune divinità babilonesi ma anche di preziosi e validi alleati come il mitico mago Merlino e tanti altri. Insieme creeranno un team in grado di sconfiggere nemici sempre più pericolosi che hanno lo scopo di distruggere la Mesopotamia e l’umanità intera.

La statica proposta da Tamashii Nations ritrae il personaggio del Re Gilgamesh in una bellissima posa da combattimento, nella mano destra tiene il suo libro magico e nella sinistra una enorme alabarda. Essendo rappresentato in forma dinamica anche i vestiti risentiranno del movimento grazie al lavoro di scultura degli artisti Tamashii e l’elemento che donerà maggior pregio al prodotto è dato dagli effetti della polvere che si sta alzando ai piedi del personaggio e le armi magiche che fuoriescono dai cerchi di luce – realizzati in pvc trasparente – alle sue spalle.

Il prezzo consigliato di questa figure è di 110,00 euro con uscita in italia prevista per il mese di Luglio 2019. In italia i prodotti Tamashii Nations sono importati dal distributore Cosmic Group.