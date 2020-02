Giochi in scatola: le uscite di Febbraio 2020

Quali sono i giochi in scatola in uscita per Febbraio 2020? Ritorna il nostro appuntamento fisso nel quale vi presentiamo i giochi in uscita nel mese appena iniziato. Febbraio 2020 ci riserva molte interessanti novità. Siete pronti a scoprirle insieme a noi?

ASMODEE

ARKHAM HORROR LCG : PUNTO DI NON RITORNO

Questo nuovo mazzo espansione contiene lo scenario III-B della campagna I Divoratori di Sogni. Il pack contiene 60 carte, comprese nuove carte giocatore create per ampliare i mazzi esistenti e un nuovo scenario, giocabile in modalità auto–conclusiva o come parte della campagna I Divoratori di Sogni. (Qui potete leggere la recensione del gioco base)

BLACK ORCHESTRA

Black Orchestra è un gioco collaborativo per 1-5 giocatori, avvincente e carico di tensione, ambientato nella Germania Nazista. In un clima di stenti e depravazione nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, i partecipanti impersonano un gruppo di patrioti tedeschi intenti a ordire un complotto per assassinare il Führer senza attirare le attenzioni indesiderate della Gestapo. Ogni cospiratore è un personaggio storico realmente esistito e dotato di abilità uniche. Un gioco con un’ambientazione storica accurata in cui l’adrenalina scorrerà a fiumi.

GLOOMHEAVEN

Arriva finalmente in Italia il gioco ai vertici della classifica di BGG, reduce da una sfolgorante campagna Kickstarter, ben 4 milioni di dollari nella seconda campagna! Osannato da critici e giocatori di tutto il globo, non passerà certo inosservato anche solo per le dimensioni della scatola! Gloomhaven è un gioco cooperativo in stile Legacy per 1-4 giocatori ambientato in un mondo fantasy in costante evoluzione. Ogni giocatore interpreta il ruolo di un incallito mercenario mosso da motivazioni personali. I giocatori esploreranno luoghi alla ricerca di tesori e combatteranno insieme, con una meccanica di stampo tedesco che minimizza il fattore alea, nel corso di una serie di scenari che prendono forma in base alle azioni svolte e alle decisioni prese. Il flusso di gioco è scandito dai tesori scoperti, dagli avventurieri che abbandonano il gioco e vengono sostituiti e dalle scelte irrevocabili dei giocatori. Ogni decisione porterà a intraprendere una strada differente, a scoprire diversi angoli del mondo e diverse meccaniche del gioco.

MARVEL CHAMPIONS: SQUADRA DI DEMOLIZIONE

Il pack scenario Squadra di Demolizione è un’espansione per Marvel Champions: il Gioco di Carte. I quattro membri della Squadra di Demolizione tentano di evadere di prigione e soltanto i potenti eroi Marvel possono fermarli! Questo scenario include 73 carte inedite e mette in gioco contemporaneamente quattro criminali, ognuno dotato di un proprio mazzo e di una trama secondaria personale. Riusciranno i vostri eroi a rispedire in prigione Demolitore, Piledriver, Bulldozer e Thunderball?

CRANIO CREATIONS

MAGIC MANDALA

Un party game velocissimo in cui il colpo d’occhi la fa da padrone. In Mandala Magic 2 – 4 giocatori si sfidano in tempo reale per riprodurre i mandala illustrati sulle carte. Non fatevi ingannare dai disegni rilassanti: sara una sfida all’ultimo pezzo per completare il maggior numero possibile di pattern!

SAGRADA: PASSIONE

Espansione del fortunato gioco astratto basato su coloratissimi dadi, questo modulo propone Carte Ispirazione e Vetri (dadi) rari, ulteriori obiettivi comuni e favolosi obiettivi privati utilizzando proprio i nuovissimi Vetri Rari.

SANCTUM

Gioco competitivo di miniature ispirato al videogioco Diablo, in cui 2 – 4 eroi con poteri diversificati affrontano un impervio e tortuoso percorso per migliorarsi e rafforsarzi prima di affrontare il temibile mega Boss finale, purificando il Santuario ed eliminando definitivamente il Lord Demoniaco. Una corsa alla battaglia senza eslusione di colpi.

GHENOS GAMES

DINOSAUR ISLAND

Arriva finalmente in Italia un titolo molto apprezzato all’estero, che farà rivivere a tutti gli appassionati le emozioni di Jurassick Park! Dinosaurs Island è un gioco per 1-4 giocatori di gestione risorse e ottimizzazione dello spazio con un pizzico di economia. I giocatori dovranno raccogliere e ricostruire le sequenze di DNA per riportare in vita i giganti della preistoria e creare il miglior parco. La grafica coloratissima in stile anni Ottanta e la gran quantita di materiale contribuiscono a rendere questo gioco una vera chicca del mercato del momento.

ESCAPE DARK CASTLE: CULT OF THE DEATH KNIGHT

Escape Dark Castle è un gioco cooperativo fantasy dalle note dark e narrative per 1-4 giocatori, prigionieri nelle segrete del castello, popolate di terribili mostri. Con questa espansione si aggiungono nuovi personaggi selezionabili dai giocatori e nuove regole, oltre che spaventose trappole e mostri insidiosi e il misterioso dado Cultista.

PENDRAGON GAME STUDIO

OCEANI

Dopo il fortunato Evolution, ecco il secondo episodio, un gioco completamente indipendente ma dallo stesso sapore intenso e profondo. 2-6 giocatori avranno la possibilità di sviluppare la vita in un vasto cosmo subacqueo: un mondo misterioso fatto di tentacoli, denti affilati e nero inchiostro, dove la sopravvivenza dipenderà dalla capacità di adattamento. Oceani è un gioco di strategia in cui creare una rete di vita marina in un ambiente in continuo mutamento, anche grazie al mazzo Scenari che modifica l’ecosistema in ogni partita. Ma questa è solo la superficie: ben altro vi attende, non appena sarete pronti ad immergervi nelle profondità degli Abissi!

La nostra rubrica sulle uscite mensili vi dà appuntamento al 3 marzo, continuate a seguirci!

Come sempre scritto a quattro mani da Elisa Seri e Barbara Parutto