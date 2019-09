Gioco dell’Anno 2019: ecco i finalisti

Svelati i nomi dei finalisti del premio Gioco dell’Anno 2019.

Sono stati comunicati i nomi dei giochi da tavolo che si sono qualificati per la fase finale del premio Gioco dell’Anno, premio indetto da Lucca Comics & Games che ogni anno seleziona il gioco più meritevole di essere annoverato fra le nuove uscite sul mercato in grado di avvicinare al mondo del gioco il maggior pubblico possibile.

Quest’anno la giuria, presieduta da Paolo Cupola e composta da Beatrice Parisi (vicepresidente), Fabrizio Paoli (coordinatore), Riccardo Busetto, Massimiliano Calimera, Fabio Cambiaghi, Alessio Lana, Caterina Ligabue e Giordana Moroni ha dovuto scegliere i più meritevoli tra ben 44 titoli diversi, da cui è emersa la rosa dei finalisti. La lista di giochi selezionata si restringe quindi a 5 titoli.

El Dorado



Edito da Ravensburger (link Amazon)

El Dorado è un gioco in scatola del pluripremiato game designer di Reiner Knizia in cui un gruppo di avventurieri (2-4 giocatori) si sfidano in una corsa senza freni per trovare El Dorado, la mitica città perduta. Il gioco vedrà vincitore chi sarà in grado di gestire nel modo migliore le sue carte movimento.

Gizmos



Edito da CMON e localizzato da Asmodee Italia (link Amazon)

Gizmos, ideato da Phil Walker-Harding, questo gioco di combinazione richiederà ai suoi giocatori abilità e ingegno per sfruttare le incredibili reazioni a catena che serviranno a costruire il marchingegno più incredibili di tutta la Grande Fiera della Scienza.

Luxor



Edito da Queen Games e localizzato da Devir (link Amazon)

Luxor è un family game ad opera di Rüdiger Dorn, in cui i giocatori (2-4 giocatori) interpreteranno degli avventurieri in competizione per depredare quanti più tesori dal tempio del faraone. Luxor è un gioco estremamente tattico in cui il risultato può essere ribaltato con un colpo di scena finale.

Honga



Edito da HABA e localizzato da Orsomago-Borella (link Amazon)

Honga è un gioco per bambini di Günter Burkhardt in cui degli aspiranti capotribù (2-4 giocatori) si sfideranno per il comando della tribù della tigre dei denti a sciabola. Il gioco si caratterizza per le meccaniche innovative e la ricchezza dei suoi componenti di gioco.

Mysterium



Edito da Libellud e localizzato da Asmodee Italia (link Amazon)

Mysterium è un gioco collaborativo di investigazione ad opera di Oleksandr Nevskiy e Olge Sidorenko, in cui un gruppo di medium sarà chiamato a interpretare i segni di un fantasma in cerca di giustizia. Il gruppo dovrà lavorare insieme per scoprire la verità dietro la dipartita del caro estinto prima del termine del tempo a loro disposizione.

La giuria svelerà il nome del vincitore del Gioco dell’Anno 2019 martedì 8 ottobre. Secondo voi, quale sarà il gioco da tavolo che verrà incoronato quest’anno?