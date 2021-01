Gioco di ruolo: le uscite di gennaio 2021

Il 2020 è ormai alle spalle e il nuovo anno è già iniziato da un paio di settimane, è dunque giunto il momento di chiedersi: “cosa porterà questo 2021 per quanto riguarda il mercato del gioco di ruolo, italiano ed estero?”. Come sempre lo scopriremo insieme, mese dopo mese, grazie a questa rubrica. Il primo mese dell’anno non si rivela particolarmente ricco di novità, la maggior parte dei titoli in uscita, infatti, è stato saggiamente messo in commercio nei giorni antecedenti il Natale.

Vediamo dunque quali sono le novità per questo gennaio 2021, proposte sul mercato nazionale ed estero del gioco di ruolo da vari editori del settore, cominciando come sempre dalle novità italiane.

Giochi Uniti

Sebbene come dicevamo in apertura di articolo, questo mese di gennaio 2021 non presenti una grande quantità di nuovi prodotti, la casa editrice Giochi Uniti va in controtendenza, presentando due titoli, uno per la seconda edizione di Pathfinder e uno per Starfinder.

Pathfinder Seconda Edizione

Per Pathfinder Seconda Edizione, la nuova edizione del gioco di ruolo fantasy mutuato dall’edizione 3.5 di Dungeons & Dragons che gode di un nutrito seguito di appassionati, Giochi Uniti presenta Domani Brucerà, un modulo d’avventura per personaggio dal nono all’undicesimo livello, che rappresenta il terzo capitolo dell’arco narrativo dell’Era delle ceneri.

In Domani Brucerà, una volta sconfitti i cultisti degli Artigli Cinerei, un nuovo nemico si rivela. Una sinistra gilda di mercanti, nota con il nome di Triade Scarlatta, sta cercando di rivitalizzare il commercio degli schiavi, e le sue scorrerie si stanno facendo sempre più audaci. L’assalto ingiustificato a una piccola cittadina costringe gli eroi a unirsi allo scontro, affinché la Triade Scarlatta non cresca sempre più in dimensioni e potenza.

Sebbene sia stata annunciata l’uscita di questo titolo per gennaio 2021, non è ancora stata indicata una data certa di pubblicazione.

Starfinder

Per quanto riguarda il suo gioco di ruolo fantascientifico Starfinder, Giochi Uniti in questo gennaio 2021 porta sul mercato italiano il Manuale Operativo dei Personaggi, un supplemento che espande l’universo di possibilità per i personaggi, di qualsiasi classe o razza, fornendo nuove opzioni a ogni fase della creazione e dell’avanzamento del personaggio.

Nel Manuale Operativo dei Personaggi, i giocatori potranno trovare tre nuove classi per i personaggi: avanguardia, biohacker e stregone del velo, che aggiungono la possibilità di controllare l’entropia, alterare la biologia, e attingere alle realtà alternative. Inoltre, saranno presenti opzioni aggiuntive per ogni classe e razza di Starfinder, oltre a una selezione ampliata di talenti, incantesimi ed equipaggiamento, scudi inclusi. Nuovi ruoli e azioni dell’equipaggio per il combattimento tra astronavi, e un sistema per le attività nel tempo libero al di fuori delle battaglie concluderanno il tutto.

Sebbene sia stata annunciata l’uscita di questo titolo per gennaio 2021, non è ancora stata indicata una data certa di pubblicazione.

Wyrd Edizioni

True20

In questo gennaio 2021, Wyrd Edizioni presenta un prodotto per la sua linea editoriale True20, il gioco di ruolo generico di Green Ronin Publishing, mutuato dal regolamento di Blue Rose. Nella fattispecie, il titolo la cui uscita è prevista per “metà gennaio” e di cui sono aperti i preordini, si tratta di True20 Bestiario.

In questo manuale d’espansione, i giocatori potranno trovare una quantità davvero spropositata di mostri e creature, presentate con le loro tipologie e archetipi, oltre a tutta una serie di linee guida per crearne di nuove. Infine, nuovi talenti e poteri soprannaturali completano il Bestiario, aprendo nuove opzioni per gli appassionati del sistema True20. Il volume presenta anche un’ampia selezione di armi arcaiche da utilizzare in ambientazioni storiche e fantasy.

Narrattiva

La Guardia

Narrattiva, casa editrice specializzata nel mercato indie del gioco di ruolo, propone per questo gennaio 2021 La Guardia, un GdR fantasy del tutto particolare. La Guardia è un gioco di ruolo PBtA (Powered by the Apocalypse) che affronta il tema della guerra contro una terribile forza sovrannaturale: l’Ombra. Un nemico insidioso e potente, capace di entrare nella mente degli uomini, corromperli e portarli dalla propria parte, trasformandoli in creature innaturali.

I Clan si riuniscono e arruolano nuovi guerrieri: donne e persone non-binarie vengono reclutate, addestrate e vanno a formare i ranghi di un nuovo ordine: La Guardia. I personaggi fanno parte di una unità di élite che sarà chiamata a difendere le terre dei Clan, attaccare postazioni dell’Ombra, fare ricognizioni nelle linee nemiche e molto altro. Ogni missione richiederà sacrifici e compromessi, che dovranno essere affrontati per essere pronti a intraprendere la successiva.

Le regole si concentrano proprio su questi brevi momenti fra una missione e l’altra. Con chi li passerà il personaggio e perché? Cosa farà per sopravvivere alla pressione che rischia di schiacciarlo? Come resisteraà al richiamo dell’Ombra?

Vediamo ora cosa ci riserva dicembre per il mercato estero.

Arc Dream Publishing

Delta Green

Per Delta Green, l’apprezzatissimo gioco di ruolo horror che trasporta i miti lovecraftiani in un’ambientazione moderna tra cospirazioni governative e agenzie segrete, Arc Dream Publishing pubblica dopo una lunga attesa Impossible Landscape, una terrificante campagna tutta incentrata sull’orribile figura del Re in Giallo e sulla perduta città di Carcosa.

In uscita nella seconda metà di gennaio, per il momento Impossible Landscape vedrà la luce solamente in versione .pdf, la pubblicazione del manuale cartaceo è invece prevista per il mese di maggio. Per il momento questo prodotto è dunque solamente disponibile in preordine, ma sarà entro pochi giorni disponibile sul sito DriveThruRPG.com. Inoltre, insieme all’edizione digitale di Impossible Landscapes sarà fornito un kit di handout scaricabile gratuitamente, si tratta di un secondo file .pdf di cinquantuno pagine ricco di documentazione da stampare e fornire ai giocatori e di centouno immagini singole per un facile utilizzo durante le partite disputate online, cosa sempre più frequente in questo periodo di pandemia.