Gioco di ruolo: le uscite di maggio 2021

Eccoci nuovamente a voi per la consueta rubrica mensile dedicata alle novità del mercato del gioco di ruolo, italiano ed estero. Questo maggio 2021 si rivela essere ricchissimo di sorprese rispetto al mese precedente, che è stato un po’ carente di novità, mentre si rivela essere pressoché privo di uscite interessanti il mercato estero.

Bando agli indugi e vediamo dunque quali sono i nuovi titoli di questo maggio 2021, proposti sul mercato nazionale ed estero del gioco di ruolo da vari editori del settore, cominciando come sempre dalle novità italiane.

Need Games!

Cyberpunk RED

In questo mese di maggio 2021, la casa editrice Need Games! porta sul mercato italiano del gioco di ruolo un solo titolo, ma è un prodotto che ha fatto la storia del GdR e che è stato davvero tanto atteso dagli appassionati: Cyberpunk RED – Manuale Base.

Cyberpunk RED è la nuova edizione del classico gioco di ruolo Cyberpunk 2020 e include tutto il necessario per esplorare il dopoguerra degli Anni Rossi. Il manuale infatti comprende un corposo approfondimento sulla storia e la geografia di Night City e del mondo di Cyberpunk, come molte informazioni sugli Anni Rossi e tutto ciò che serve per iniziare a giocare, anche grazie alle tre brevi avventure presenti. L’uscita di Cyberpunk RED è prevista per il giorno 16 maggio 2021

Wyrd Edizioni

In questo mese di maggio 2021, Wyrd Edizioni presenta tutta una serie di preordini per manuali di gioco di ruolo particolarmente attesi e che vedranno la luce nei mesi futuri. I manuali in preordine o il cui preordine partirà entro il mese di aprile sono: Shadow Of The Demon Lord – Death & Decay, Lex Occultum, Blue Rose, Conan scatola base, Coriolis – Artefatti e Tecnologie, Cypher System – Creatori Di Mondi, Cypher System – Terrore in arrivo, Trudvang Chronicles – Le Cronache 2: Avventure.

Raven Distribution

I Miti di Cthulhu

Raven Distribution, in questo mese di maggio 2021, oltre a portare sul mercato del gioco di ruolo nostrano la ristampa del manuale d’ambientazione per D&D 5a Edizione, I Miti di Cthulhu, presenta anche un’intera campagna di gioco a esso dedicata: L’Isola dei Ghoul.

L’Isola dei Ghoul è la prima campagna per I Miti di Cthulhu di Sandy Petersen e può essere inserita facilmente in qualsiasi ambientazione fantasy. Condurrà i personaggi dal 1° al 14° Livello e prenderà il via con un ammutinamento, per poi proseguire nelle gallerie sotterranee di Farzeen, dove i giocatori scopriranno un antico segreto legato a un orrore che si riteneva fosse stato sconfitto molto tempo fa!

Giochi Uniti

Pathfinder 2E

In questo mese di maggio 2021, Giochi Uniti propone per il mercato italiano del gioco di ruolo ben tre titoli legati al GdR fantasy Pathfinder Seconda Edizione vediamoli insieme:

La Guida del Game Master è il manuale per tutti i Master del mondo di Pathfinder, pieno com’è di consigli e guide per creare e regolare il mondo di gioco e narrare avventure uniche. I fuochi della città infestata è il quarto capitolo della saga Era delle Ceneri: la Triade Scarlatta ha stretto alleanza con un terribile drago, sarà compito dei giocatori fermarli. Infine, Contro la Triade scarlatta è il quinto capitolo della saga Era delle Ceneri, in cui i giocatori dovranno distruggere la reputazione della Triade nella sua fortezza, per assicurarsi una posizione di forza.

MS Edizioni

MS Edizioni in questo mese di maggio 2021 presenta ben due titoli dedicati all’orrore cosmico rappresentato dai miti lovecraftiani. Vediamo insieme di cosa si tratta.

The Cthulhu Hack

The Cthulhu Hack è un gioco di ruolo di investigazione che metterà a confronto delle persone ordinarie contro i mostri e le divinità create dalla mente di H.P. Lovecraft, utilizzando il sistema di regole old school di The Black Hack. La semplicità di The Cthulhu Hack permetterà di apprendere le sue regole in meno di cinque minuti e offrirà ai giocatori un’esperienza nuova, che li trasporterà direttamente nel cuore dell’indagine, sfidandoli a mantenere la propria sanità mentale.

Four Against The Great Old Ones

Four Against The Great Old Ones è un gioco carta e penna old school di orrore lovecraftiano, ambientato negli anni ’30, giocabile in solitario, in cooperativo, o come un semplice gioco di ruolo. Si tratta di un prodotto indipendente basato sul sistema di Four Against Darkness, con regole per la Sanità Mentale, gli Aiutanti, un sistema unico per gli indizi, otto tipi diversi di personaggi, sei possibili incontri finali sotto forma di mini-giochi e molto altro ancora. Il gioco è progettato per essere impegnativo, e per vincere saranno necessari determinazione, coraggio, abilità e congiunzioni astrali favorevoli.

Fumble GDR

Being Human

In quasi tutti i giochi di ruolo, man mano che il gioco progredisce, i protagonisti diventano “più forti”. In Being Human succede qualcosa di un po’ diverso: cambiano. Being Human è un gioco di narrazione masterless che vuole esplorare le lezioni di vita che ci rendono quello che siamo. Si ispira profondamente alle opere dell’autore britannico Neil Gaiman quali American Gods e I ragazzi di Anansi. Le Divinità che i giocatori impersoneranno durante il gioco impareranno che affrontare l’esistenza come fanno i mortali è tutt’altro che semplice e scontato.

Serpentarium

La casa editrice Serpentarium, a maggio propone due interessanti uscite per altrettanti linee editoriali del proprio catalogo, vediamole insieme.

L’Ultima Torcia

Per il mortale gioco di ruolo fantasy L’Ultima Torcia, questo mese di maggio 2021 vede l’uscita di un’espansione che promette di donare ore e ore di divertimento per tutti i giocatori: L’Ultima Torcia – Arena. In questo manuale tutto dedicato all’arte gladiatoria sarà possibile trovare una lunga campagna composta da quattordici Cimenti, sei Avventure Speciali e molto altro ancora. Inoltre, presenterà un Bestiario dell’Arena che descriverà i terrificanti mostri e i principali PNG che si incontreranno nelle avventure. Infine, le regole per diventare un Gladiatore e sfruttare il Carisma, la nuova razza del Mezzorco, la nuova Gilda dell’Eresia di Tranusar, la nuova Abilità “Pergamena di Sangue” e la nuova regola de Il Patto Sovrumano completano il tutto.

L’Ultima Bomba

Per il gioco di ruolo fantasy post-apocalittico L’Ultima Bomba, questo mese Serpentarium propone L’Ultima Bomba – Set del Master, un prodotto che contiene sia lo Schermo del Master a tre ante sia un manuale che contiene una nuova razza, sei nuove Abilità di Ruolo, un nuovo Elicottero e la Campagna Il Futuro Passato. Nuovi iconici Avversari completano il tutto.

Aces Games

Unglorious

Dopo una campagna Kickstarter di successo, esce finalmente la versione retail del gioco di ruolo necro-fantasy Unglorious, sia nella veste di Manuale Base del gioco sia in quella di manuale d’avventure.

Unglorious: Manuale Base è il gioco di ruolo che inizia laddove tutti gli altri finiscono, ovvero con la morte del personaggio. Ma non una morte gloriosa, di quelle che si ricordano nelle ballate e nei racconti in taverna, bensì una ignominiosa e priva di eroismo. I giocatori, quindi, dovranno giocare nelle vesti di un morto rianimato, affrontare la burocrazia dell’Orto e riemergere nel mondo dei vivi per portare a termine i Conti in Sospeso. Unglorious è un gioco dai toni ironici immerso in un’atmosfera tipica delle pellicole di Tim Burton.

Unglorious: Cronache della Cripta è un manuale ricolmo di avventure e di imprese pronte per essere portate a termine dai morti più valorosi. I giocatori potranno viaggiare attraverso i mari del mondo dei morti e affronta pirati scheletrici, riemergere ed esplorare luoghi remoti del mondo dei vivi, fuggire da folle inferocite e affrontare Gaudiovivi, Necroamanti e Custodi delle Urne.

Acheron Games

Brancalonia

Dopo una fortunata campagna Kickstarter, in questo mese di maggio 2021 esce anche Brancalonia, supportato da alcuni prodotti d’espansione.

Brancalonia è l’ambientazione tutta italiana per D&D 5E. Questo mondo fantastico, cialtrone e picaresco è una versione “alla rovescia” dell’Italia Medievale, che cita, raccoglie e mescola insieme contributi di narrativa contemporanea italiana e rimandi a cento e passa opere della tradizione fantasy nostrana, della cultura pop e dell’immaginario collettivo. Lo “Spaghetti Fantasy” è un nuovo genere fantastico, immaginate uno Spaghetti Western con le spade basato su folklore, storia, letteratura fantastica e cultura pop italiani.

Brancalonia – Macaronicon contiene sette avventure, compatibili con la campagna presente nel manuale base, ambientate ai quattro angoli del Regno. Nuove razze tra cui il Cavaliere Inesistente, nuove sottoclassi, nuovo equipaggiamento, nuovi mostri e nuove opzioni di gioco completano il tutto, con la descrizione dettagliata di quattro città del Regno e molto altro ancora. Oltre a tutto ciò, sono in uscita anche il pratico Brancalonia – Schermo del Condottiero a tre ante e Brancalonia – Set di mappe, che contiene la mappa del Regno in formato A2 e quattro mappe cittadine in formato A3 stampate su entrambi i lati, in versione Master e Giocatori.

Kaizoku Press

Compagni

Compagni è un gioco di ruolo incentrato sulla vita nei movimenti clandestini rivoluzionari. Basato sul sistema de Il Mondo dell’Apocalisse (PBTA), mette i giocatori contro un governo corrotto (reale o immaginario, del passato o dei giorni d’oggi) e gli chiede di liberare il popolo dalle catene. Questo gioco chiederà ai partecipanti di mettere da parte cinismo e pragmatismo e di lottare per un sogno.