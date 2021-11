Gioco di ruolo: le uscite di novembre 2021

Eccoci nuovamente a voi per la consueta rubrica mensile dedicata alle novità del mercato del gioco di ruolo. Questo novembre 2021, complice la vetrina offerta dall’annuale fiera Lucca Comics & Games, presenta un nutrito numero di novità in uscita in questo mese sul mercato italiano. Anche il mercato estero, comunque, offre alcuni nuovi prodotti di sicuro interesse, quindi bando agli indugi e vediamo dunque quali sono i nuovi titoli di questo novembre 2021, proposti sul mercato del gioco di ruolo dai vari editori del settore.

Need Games!

In questo mese di novembre 2021, la casa editrice Need Games! porta sugli scaffali dei negozi di gioco di ruolo una discreta quantità di nuovi prodotti, alcuni dei quali decisamente attesi dagli appassionati.

Zombicide: Chronicles

Esce proprio in questo mese di novembre 2021 Zombicide: Chronicles, il gioco di ruolo tratto dalla celebre e apprezzata serie di giochi di tavolo Zombicide, giunta alla sua seconda e rivista edizione. In questo GdR post apocalittico a tema zombie dall’atmosfera un po’ caciarona, i giocatori potranno dimostrare ai non morti che i vivi possono ancora contrattaccare e hanno le armi e la volontà per affrontarli. Zombicide: Chronicles include le regole principali e i Tipi di Missione che consentiranno ai giocatori di creare le proprie avventure e di poter utilizzare le miniature e le componenti dei giochi da tavolo della serie Zombicide per incrementare l’esperienza ludica.

Oltre al manuale base di Zombicide: Chronicles, in questo mese di novembre 2021 vedono la luce anche due supplementi: la Guida di Sopravvivenza, che aggiunge alcuni nuovi archetipi di Sopravvissuti, Equipaggiamento, SNG, Voci e nuove meccaniche, e Storie dall’apocalisse, un manuale d’avventura contenente dieci adrenaliniche storie nel mondo di Zombicide.

Odissea dei Signori dei Draghi

Odissea dei Signori dei Draghi è un’epica campagna fantasy che porterà i personaggi dei giocatori dal 1° livello a oltre il 15°, scritta per la quinta edizione di Dungeons & Dragons da Arcanum Worlds, il team di creativi dietro capolavori dell’industria videoludica come Baldur’s Gate 1 e 2, Neverwinter Nights, Dragon Age: Origins, Mass Effect 1 e 2 e Star Wars: Knights of the Old Republic. L’avventura è ambientata nel continente perduto di Thylea, ispirato alle più celebri leggende della mitologia greca.

Vampiri: la Masquerade 5a Edizione

Per la quinta edizione del gioco di ruolo vampiresco più celebre al mondo, Vampiri: la Masquerade, questo mese di novembre 2021 vede finalmente l’uscita di uno dei supplementi più attesi: Sabbat – La Mano Nera. Questo manuale fornisce tutto ciò che c’è da sapere per inserire la setta del Sabbat come antagonista nelle cronache di Vampiri: la Masquerade Quinta Edizione, entrando nei dettagli della storia e della situazione attuale della Spada di Caino.

The Witcher

Per il gioco di ruolo di The Witcher, questo mese di novembre 2021 vede l’uscita del Libro dei Racconti, un supplemento che include sei avventure, riunibili in una campagna che copre l’intero Continente dell’ambientazione, con mappe, materiale aggiuntivo per i giocatori e, soprattutto, nuovi mostri.

Warhammer 40,000 Roleplay: Wrath & Glory

Per il gioco di ruolo Warhammer 40,000 Roleplay: Wrath & Glory, tratto dal celeberrimo wargame Warhammer 40,000, questo mese di novembre 2021 vede l’uscita di Sistema Perduto – Guida del Giocatore. Questo supplemento fornirà ai giocatori informazioni approfondite sui pianeti del Sistema Gilead, tre nuove Specie giocabili: Ogryn, Ratling e Kroot, venti nuovi Archetipi giocabili, pratici compendi alle frammentate Fazioni del Sistema Gilead, alle loro gerarchie e ai rapporti tra di esse, e molto altro ancora.

Warhammer Fantasy Roleplay

Per la quarta edizione del gioco di ruolo Warhammer Fantasy Roleplay, abbiamo un paio di uscite davvero interessanti, in questo novembre 2021. Per prima cosa, vede la luce l’edizione da collezione del secondo volume della Campagna Imperiale Il Nemico Dentro, che comprende i manuali Morte sul Reik e Il Compendio a Morte sul Reik. Inoltre, sugli scaffali dei negozi comparirà anche Archivi dell’impero: Volume I, una raccolta variegata di articoli che trattano il Vecchio Mondo in lungo e in largo. Questo primo volume si concentra su specie come i Nani, gli Elfi e gli Halfling e descrive in dettaglio nuovi luoghi, nuove carriere e nuovi PNG.

Raven Distribution

Vampiri: la Masquerade XX Anniversario

Per il gioco di ruolo Vampiri: la Masquerade XX Anniversario, la casa editrice Raven Distribution in questo novembre 2021 fa uscire l’attesissimo Il Libro dei Clan, che conterrà tutto il sapere dei Clan raccolto in un unico volume. Il Libro dei Clan include la storia, i miti e le pratiche notturne di tutti i tredici Clan, narrate dalla prospettiva dei Fratelli in persona, nuove Discipline combinate, poteri, Pregi, Difetti e altre regole specifiche di ogni Clan e la revisione e l’aggiornamento del materiale delle precedenti edizioni di Vampiri: La Masquerade all’edizione V20.

Wyrd Edizioni

Numenera

Per il gioco di ruolo Numenera, la casa editrice Wyrd Edizioni, questo mese presenta Numenera – Ai Confini degli Abissi, un supplemento che porterà i giocatori nelle profondità marine. Questo manuale illustrerà i segreti della misteriosa Regina di Tutti gli Octopodi, il suo tempio-palazzo di corallo, insieme a dozzine di altri luoghi e oggetti meravigliosi, tra cui nuovi mezzi di trasporto per viaggiare sopra e sotto i mari, oltre a due nuove specie giocabili, lo skeane e il naiadapt, perfetti per le campagne acquatiche. Non mancheranno nuove creature, decine di nuovi crypto e artefatti e ambienti esotici e affascinanti.

Serpentarium

L’Ultima Torcia

Per il gioco di ruolo fantasy L’Ultima Torcia, la casa editrice Serpentarium in questo mese di novembre 2021 lancia sul mercato La Tirannia delle Idre, un’espansione che conterrà la campagna “Una Testa, Molte Teste”, composta da cinque Avventure Pericolose e due Avventure Eroiche, la descrizione approfondita della città-stato di Idraslava, con i suoi molti PNG e intrighi, una nuova Razza giocabile: il Caverniano, una nuova opzione di gioco per tutti i personaggi, legata alla Non Morte, e il Bestiario della Tirannia delle Idre, con numerose mostruosità pronte a dare battaglia agli Avventurieri. La Tirannia delle Idre al momento in cui scriviamo è solamente preordinabile presso il sito dell’editore.

L’ultima Bomba

Per il gioco di ruolo post apocalittico L’Ultima Bomba, abbiamo invece l’uscita di Fuga da Zalcatra, un manuale d’espansione contenente una nuova Razza giocabile: il Verroide e un nuovo Ruolo Secondario: il Boia, campione di un Ordine esoterico ossessionato dalla morte, con le sue Abilità e il suo Equipaggiamento speciale. Inoltre, il manuale presenterà la descrizione approfondita di luoghi e PNG di Zalcatra, carcere di massimasicurezza del Mondo di Prima, la campagna Fuga da Zalcatra, composta da quattro Avventure collegate fra loro, ma giocabili anche singolarmente e il Bestiario di Zalcatra, una rassegna di orripilanti creature e PNG da usare in tutte le partite. Fuga da Zalcatra al momento in cui scriviamo è solamente preordinabile presso il sito dell’editore.

Vediamo ora cosa ci riserva agosto per il mercato estero.

Wizards of the coast

Dungeons & Dragons

Per la quinta edizione del gioco di ruolo fantasy più famoso al mondo, Dungeons & Dragons, questo mese di novembre 2021 vede l’uscita di Fizban’s Treasury of Dragons, una guida di riferimento tutta dedicata alle creature principi di questo gioco: i drahi. In questo manuale si potrà scoprire come i draghi incarnano la magia nei mondi di D&D e come portarli in vita al tavolo di gioco. Questo manuale porta finalmente i draghi gemma alla quinta edizione, rivela la storia del Primo Mondo e il ruolo svolto da Bahamut e Tiamat nella sua creazione e distruzione, aggiunge nuove opzioni per i personaggi dei giocatori, tra cui antenati draconici unici per i dragonidi, sottoclassi a tema drago per monaci e ranger e nuove opzioni per talenti e incantesimi. Inoltre, offre tutto ciò di cui un Dungeon Master ha bisogno per creare avventure ispirate ai draghi nei mondi di D&D, con nuove mappe delle tane del drago e dettagli su venti diversi tipi di draghi. Infine, presenta un bestiario completo di draghi e introduce una varietà di nuovi draghi e creature legate ai draghi, inclusi aspetti degli dèi dei draghi, dei servitori dei draghi e altro ancora.

Free League Publishing

Twilight: 2000

In questo mese di novembre 2021, la casa editrice svedese Free League Publishing lancia sul mercato globale del gioco di ruolo la quarta edizione di Twilight: 2000, un GdR apocalittico che affonda le sue radici nei primi anni Ottanta. La nuova edizione retro-apocalittica di Twilight: 2000 torna alle radici del franchise con un gioco di ruolo open world ambientato nella devastazione della terza guerra mondiale, in un anno 2000 martoriato dalla guerra, in una linea temporale alternativa in cui l’Unione Sovietica non è mai crollata.

Nel bel mezzo della distruzione totale, i giocatori assumeranno il ruolo di alcuni sopravvissuti, soldati o civili, all’indomani della terza guerra mondiale. Il loro obiettivo, oltre a sopravvivere per un altro giorno, potrà essere quello di trovare un modo per tornare a casa o radunare persone nei propri ranghi e scoprire di più sulla misteriosa Operazione Reset. E forse, se vivranno abbastanza a lungo, avranno la possibilità di invertire la marea. Twilight: 2000 viene commercializzato in un boxed set ricchissimo di contenuti, tra cui due manuali, una montagna di mappe e documenti, mazzi di carte e set di dadi. In uscita il giorno 16 novembre 2021, il gioco al momento è solamente preordinabile sul sito dell’editore.

Chaosium Inc.

Call of Cthulhu

In questi giorni ricorre il 40° anniversario del gioco di ruolo horror più famoso al mondo, Il Richiamo di Cthulhu (Call of Cthulhu nella versione originale), e Chaosium ha deciso di festeggiare con un’edizione limitata da collezione con copertina in pelle del manuale base. Purtroppo, però, tale edizione è acquistabile solamente sul sito dell’editore. Oltre a ciò, comunque, in questo mese di novembre 2021 è uscito anche Cults of Cthulhu, un supplemento tutto dedicato ai culti e cultisti legati alle folli entità dei Miti lovecraftiani. Oltre a contenere tutto ciò che un Custode necessita per creare dei culti credibili e inserirli nelle proprie campagne, il tomo contiene anche tre scenari con insidiosi culti di Cthulhu che vanno dall’era vittoriana ai giorni nostri.

RuneQuest

Per il celeberrimo gioco di ruolo fantasy ambientato in una mitica età del bronzo, RuneQuest, questo mese di novembre 2021 vede l’uscita del RuneQuest Starter Set, un boxed set che contiene tutto il necessario per giocare al gioco di ruolo passato alla storia per come sa coniugare i suoi molteplici aspetti, come divinità, culti, magia, famiglia e fantasy. In RuneQuest, tutti usano gli incantesimi e chiunque può essere un guerriero. Gli dèi forniscono poteri ai loro adoratori mortali e possono intercedere per loro. Ogni avventuriero di RuneQuest è unico, definito dalle sue rune, cultura e culto, tutti scelti dal giocatore.

Il RuneQuest Starter Set contiene libri, dadi, mappe e contenuti a sufficienza per mantenere un gruppo impegnato e intrattenuto per diverse sessioni di gioco di ruolo. La confezione include anche 12 schede di personaggi pregenerati, offrendo a ogni giocatore una vasta gamma di stili di gioco e background tra cui scegliere.

R. Talsorian Games

Cyberpunk RED

Per Cyberpunk RED, l’erede del più celebre gioco di ruolo a tema cyberpunk, R. Talsorian Games in questo mese di novembre 2021 riporta in vita quella che nei primi anni Novanta è stata un caposaldo per tutti gli appassionati di Cyberpunk 2020: la rivista Interface. Interface RED, questo il nome della neonata pubblicazione, raccoglierà brevi articoli e li combinerà insieme in una fantastica risorsa per gli appassionati di Cyberpunk RED. Il Volume 1 presenta sette articoli, di cui sei non rappresentano una vera novità, poiché sono DLC gratuiti che è possibile scaricare dal sito dell’editore.