Ecco gli annunci Star Comics del 31 ottobre da Lucca Comics and Games 2022: si tratta di 4 novità manga la cui particolarità è quella di avere come protagonisti una coppia di personaggi.

Gli annunci Star Comics del 31 ottobre da Lucca Comics and Games 2022

WELCOME TO THE BALLROOM

di Tomo Takeuchi

11 volumi, in corso

In fumetteria, libreria e store online

Inverno 2023

(cover provvisoria)

Tatara Fujita è uno studente tranquillo e gentile, alla ricerca del suo obiettivo nella vita. Un giorno, viene coinvolto in una rissa da un gruppo di delinquenti, ma viene prontamente salvato da un motociclista che passava da quelle parti. Sengoku, il misterioso uomo che aveva preso le difese di Tatara, si rivela essere un talentuoso ballerino, che trascina il giovane in una scuola… di ballo da sala! L’emozione della sala, l’entusiasmo e la dedizione dei ballerini sconvolge il cuore di Tatara, accendendo in lui una nuova fiamma, pronta ad ardere il suo nuovo cammino… Finalmente arriva in Italia uno dei manga sportivi più amati degli ultimi anni, nominato per diversi importanti riconoscimenti, fra cui il Manga Taisho, Kono manga ga sugoi! e Zenkoku Shotenin ga Eranda Osusume Comic. Il fumetto ha ispirato anche la celebre serie anime, disponibile su Prime Video.

WITCH WATCH

di Kenta Shinohara

7 volumi, in corso

In fumetteria, libreria e store online

Estate 2023

(cover provvisoria)

Nico Wakatsuki è una strega neodiplomata: tutto ciò che le rimane da fare è tornare a casa e scegliere un famiglio da tenere con sé. Per questo ruolo, invece del classico corvo o gatto, la ragazza ha in mente il suo amico d’infanzia Morihito Otogi, detto Moi. Per quanto inusuale, la cosa è tecnicamente possibile, dato che Moi è un oni, una razza i cui antenati erano famigli di streghe! I due adolescenti si ritrovano a vivere sotto lo stesso tetto, e Nico non vede l’ora di sfruttare l’opportunità per avvicinarsi “romanticamente” al suo amico. Il serio Moi avrà il suo bel da fare per proteggere la sbadatissima strega dai pericoli e dai suoi stessi incantesimi! Kenta Shinohara, autore di Astra Lost in Space, ritorna con una turbolenta commedia romantica, traboccante di magia!

A COUPLE OF CUCKOOS

di Miki Yoshikawa

13 volumi, in corso

In fumetteria, libreria e store online

Inverno 2023

(cover provvisoria)

Nagi Umino, diligente studente liceale, vede la sua tranquilla quotidianità messa sottosopra quando scopre di essere stato vittima di uno scambio di culle, e che pertanto quelli che l’hanno cresciuto non sono realmente i suoi veri genitori. Ma qui le cose si fanno più complicate: lo stesso giorno in cui ha preso appuntamento per incontrare la sua famiglia biologica, conosce casualmente la superstar dei social Erika Amano, e accetta di fingersi il suo fidanzato per salvarla da un matrimonio combinato – nonostante sia in realtà innamorato della brillante compagna di classe Hiro. Ma quando finalmente incontra i genitori mai conosciuti, le cose si fanno ancor più complicate: Erika altri non è se non l’altra vittima dello scambio di culle, figlia biologica dei suoi genitori adottivi! E il suo promesso sposo altri non è che… Dall’autrice di YANKEE-KUN & MEGANE-CHAN e YAMADA-KUN E LE 7 STREGHE, arriva una nuova, scoppiettante commedia romantica, che ha ispirato anche l’omonima serie anime di successo, disponibile su Crunchyroll! I primi due volumi della serie saranno disponibili anche in uno speciale cofanetto!

MIRACLE GIRLS

di Nami Akimoto

5 volumi, concluso

In fumetteria, libreria e store online

Primavera 2023

(cover provvisoria)

Le gemelle Mikage e Tomomi si assomigliano, ma le loro personalità non potrebbero essere più diverse! Mikage è tanto tranquilla e studiosa quanto Tomomi è estroversa e atletica, ma quando sono insieme le due sorelle manifestano degli incredibili poteri magici. Per loro, questi poteri sono la normalità e parte integrante delle loro vite, di una quotidianità tranquilla anche se fuori dal comune. Una persona a scuola, però, scopre il loro segreto… quali imprevisti e avventure aspettano le due Miracle Girls? L’attesissimo ritorno del capolavoro di Nami Akimoto, in una nuova, prestigiosa edizione in cinque corposi volumi!