Muneyuki Kaneshiro e Akira Hiramoto, conosciuti in Italia per avere dato vista rispettivamente alle serie Blue Lock e Prison School, hanno deciso di unirsi e di collaborare per dare vita a un nuovo manga!

Un nuovo manga dagli autori di Blue Lock e di Prison School

Secondo quanto riportato, la nuova serie è in corso di serializzazione dal 14 ottobre per Shogakukan, sulla rivista Big Comic Superior. Kaneshiro scrive la serie, illustrata da Hiramoto.

Super Ball Girls è una miscela di più generi, tra cui fantascienza, fantasy e horror ed è la prima collaborazione in assoluto tra Hiramoto e Kaneshiro.

Blue Lock: manga e anime

La serie manga sportiva Blue Lock, scritta da Muneyuki Kaneshiro e illustrata da Yuusuke Nomura, è serializzata sulla rivista Weekly Shonen Magazine di Kodansha da agosto 2018 e attualmente sono stati pubblicati 182 capitoli. In Italia la serie ha avuto inizio il 29 luglio 2021 grazie a Planet Manga e potete leggere la nostra recensione del primo volume a questo articolo.

A seguito dell’eliminazione della nazionale giapponese ai mondiali del 2018 causata dell’eccesso di altruismo dell’attaccante Isagi Youichi, che ha preferito passare la palla a un suo compagno meno dotato tecnicamente anziché calciare in porta, prende il via un programma di selezione dei calciatori secondo il quale 300 giovani vengono isolati in un istituto-prigione (il Blue Lock) in cui saranno allenati duramente con l’obiettivo di creare “l’attaccante egoista più forte del mondo.

L’adattamento anime è uscito l’8 ottobre 2022 e vede come protagonisti: Tasuku Kaito nel ruolo di Meguru Bachira, Kazuki Ura nel ruolo di Yoichi Isagi, Yūki Ono è Rensuke Kunigami e Sōma Saitō è Hyōma Chigiri.

Fra lo staff principale abbiamo Tetsuaki Watanabe (Powerful Pro Yakyuu Powerful Koko-hen) alla direzione del progetto presso 8-Bit con Shunsuke Ishikawa nel ruolo di assistente regista. Taku Kishimoto (Haikyu!!, Silver Spoon, Fruit Basket) scrive la sceneggiatura e lo scrittore stesso del manga, Muneyuki Kaneshiro, supervisiona la storia. Masaru Shindo (Fruit Basket, Macross Delta, My Teen Romantic Comedy SNAFU), Kenji Tanabe e Kento Toya sono character designer e responsabili-capo delle animazioni. Hisahi Tojima supporta il lavoro delle animazioni e Hiromi Sakamoto dirige le scene di azione. Jun Murayama compone le musiche.

A proposito di Prison School

Prison School è un manga scritto e disegnato da Akira Hiramoto, serializzato su Young Magazine di Kōdansha dal 7 febbraio 2011 al 25 dicembre 2017. In Italia la serie è stata concessa in licenza alla Star Comics:

In un prestigioso istituto privato femminile vigono da sempre rigidissime norme che impongono l’assoluto divieto di contatto con i ragazzi. Nonostante ciò, un bel giorno le iscrizioni vengono aperte anche agli studenti maschi, pur ribadendo il divieto di interazione con loro. L’accesso a quel proibito universo femminile viene quindi consentito, ma solamente a cinque fortunati, che potranno così realizzare il sogno di vivere in mezzo a più di mille ragazze. Peccato che il sogno si trasformi ben presto in un incubo sexy dalle sfumature sadomaso… Quali segreti custodirà la prigione della scuola? Un nuova stuzzicante commedia scolastica dalle forti tinte erotiche, assolutamente da non perdere!

L’anime è stato scritto da Michiko Yokote e prodotto dalla J.C.Staff per la regia di Tsutomu Mizushima ed è andato in onda dal 10 luglio al 25 settembre 2015. In Italia gli episodi sono stati trasmessi in streaming, in contemporanea col Giappone, dalla Dynit su VVVVID sul quale è disponibile anche la versione senza censure. La serie è anche su Netflix.