Gli autori di Dragonlance annunciano una nuova ambientazione per Dungeons & Dragons

I prolifici autori e game designer Tracy e Laura Hickman hanno annunciato che stanno lavorando a Skyraiders of Abarax, una nuova ambientazione GDR da tavolo compatibile con Dungeons & Dragons 5E. La coppia prevede di finanziare il progetto su Kickstarter entro la fine dell’anno.

Skyraiders of Abarax: la nuova ambientazione per D&D 5E

Tracy Hickman ha rivelato Skyraiders of Abarax l’8 settembre tramite il suo account Twitter, definendolo “il primo mondo della campagna D&D” che la coppia di autori ha sviluppato dal concepimento di Dragonlance.

Announcing the first D&D campaign world by Tracy & Laura Hickman since Dragonlance. https://t.co/LMz8UtCFiJ pic.twitter.com/lBJDnC8ZgG — Tracy Hickman (@trhickman) September 8, 2021

Il sito web ufficiale è scarso di informazioni, ma le immagini promozionali mostrano un gruppo di avventurieri spavaldi con una nave e draghi sullo sfondo. L’abbigliamento dei personaggi evoca quell’estetica fantasy ampiamente anacronistica che unisce armi medievali, balze vittoriane e un mare di cinghie di pelle.

La storia sembra incentrata su una società nata su un’isola prigione imperiale in cui la popolazione ha rovesciato il dominio dei suoi carcerieri e ha creato una nuova vita tra lingue di terra isolate in un mare sconosciuto. Sono trascorsi secoli dall’ultima volta che è stato visto l’esercito dell’impero e i giocatori interpreteranno i personaggi che intraprenderanno un viaggio alla ricerca della casa dei loro antenati.

Di grande interesse è una menzione sul sito web il cosiddetto Living Time System, un sistema che l’ambientazione sembra utilizzerà per la creazione delle avventure e per l’esplorazione dell’ampio mondo di Abara . Si potrebbe ipotizzare che l’introduzione di un elemento di ispirazione legacy potrebbe permettere ai giocatori e ai Dungeon Master di modificare profondamente i manuali di Skyraiders of Abarax, con la possibilità di sbloccare percorsi specifici nella campagna. Per approfondire questo aspetto specifico del gioco gli Hickman potrebbero fornire aggiornamenti digitali in futuro, con l’approssimarsi della campagna Kickstarter.

Tuffatevi nel mondo di Dragonlance con la nostra guida ai romanzi.

Qualunque sia la forma che assumerà, Skyraiders of Abarax sembra essere di proprietà esclusiva degli Hickman. Nessun editore è stato annunciato. Questo potrebbe avere qualcosa a che fare con una causa del 2020 che Hickman e la co-autrice di lunga data Margaret Weis hanno intentato contro Wizards of the Coast, l’editore di Dragonlance, per presunta cancellazione di una nuova trilogia e per la violazione di un contratto tra la compagnia e la coppia di scrittori.

Weis e Hickman hanno archiviato la causa nel gennaio di quest’anno e il primo romanzo, Dragons of Deceit, dovrebbe essere pubblicato nel 2022. Anche se non sembra esserci cattivo sangue tra le parti coinvolte, Skyraiders of Abarax procede per la sua strada da solo.Il lancio della campagna Kickstarter per la nuova creazione degli Hickman è previsto entro la fine dell’anno.

Acquistate i romanzi della collana di Dragonlance qui su Amazon!