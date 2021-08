Gli Eterni uscirà solo al cinema? Arriva la risposta ufficiale

L’uscita italiana de Gli Eterni è prevista per il prossimo 3 novembre 2021, ossia due giorni prima rispetto al rilascio del cinecomic nelle sale statunitensi. I fan del Marvel Cinematic Universe si stanno domandando da tempo se la casa di produzione opterà anche questa volta per una doppia uscita, vale a dire sia nei cinema che sul catalogo Disney+ pochi giorni più tardi. Soul, uscito lo scorso Natale, o più di recente Crudelia e Black Widow hanno infatti optato per un rilascio congiunto sul catalogo streaming con Accesso VIP, generando non poche polemiche tra gli addetti ai lavori e scatenando anche una diatriba legale tra Scarlett Johansson e la stessa Disney.

A trailer for Chloé Zhao’s #Eternals aired during The Olympics. Starring Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Don Lee, Gil Birmingham, Kit Harington, Salma Hayek, and Angelina Jolie.pic.twitter.com/pii4HAD3fa — Marvel Updates (@UpdatesFile) August 2, 2021

Proprio per quanto riguarda il film di Vedova Nera, questo è stato reso disponibile a partire dal 7 luglio 2021 nei cinema che hanno deciso di riaprire a seguito dell’emergenza sanitaria, mentre dal giorno 9 luglio il lungometraggio con la Johansson è stato reso disponibile in esclusiva su Disney+, al prezzo di a 21,99 euro. Ora, grazie a uno spot dedicato al nuovo film di Chloe Zhao visionabile poco sopra e rilasciato in occasione delle Olimpiadi di Tokyo 2020, sembra Marvel Studios e Disney abbiano deciso in maniera ufficiosa che i prossimi film dell’MCU usciranno direttamente e unicamente nelle sale cinematografiche, tra cui appunto Gli Eterni (qui la notizia originale). La scritta in sovraimpressione annuncia infatti l’uscita del film negli USA a partire dal 5 novembre, “solo al cinema“, cosa che sarà valida quasi certamente per tutti gli altri circuiti cinematografici del mondo, Italia inclusa.

Nel cast de Gli Eterni, diretto da Zhao su una sceneggiatura scritta da Matthew e Ryan Firpo, troviamo Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Ikaris), Kumail Nanjiani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Salma Hayek (Ajak), Lia McHugh (Sprite), Barry Keoghan, Don Lee, Gemma Chan e Kit Harington.