Godzilla Singular Point – il nuovo trailer svela il numero di episodi

Netflix ha diffuso un nuovo trailer di Godzilla Singular Point ovvero nuova serie anime prodotta da Netflix con protagonista, come facilmente intuibile, il Re dei Mostri ovvero Godzilla, fissata per aprile 2021 in Giappone e nel corso dell’anno per tutti gli altri paesi dove il servizio è attivo.

Godzilla Singular Point – i dettagli dal nuovo trailer

Dopo i charachter design dei protagonisti (che vi riproponiamo poco sotto) questo nuovo trailer conferma che Godzilla Singular Point si comporrà di 13 episodi e che la sigla di chiusura si intitola Aoi ed è interpretata dalla rock band Polkadot Stingray.

Godzilla Singular Point combinerà animazione tradizionale e computer grafica grazie alla collaborazione, inusuale, fra due studi diversi ovvero Bones (Cowboy Bebop) e Orange (Beastars) mentre la regia sarà affidata a Atsushi Takahashi (Blue Exorcist – Il film). Il resto dello staff comprende Kan Sawada (Yowamushi Pedal) alla colonna sonora, Toh Enjoe (L’Impero dei Cadaveri) alla sceneggiatura e supervisione, Kazue Kato (autrice del manga Blue Exorcist) al character design e Eiji Yamamori (Principessa Mononoke, La Città Incantata) al character design dei kaiju.

Eccovi il trailer:

Godzilla, il ritorno al cinema

Godzilla tornerà al cinema in Godzilla Vs Kong il prossimo 31 marzo 2021.

Eccovi la sinossi ufficiale:

Due leggende si scontrano in “Godzilla vs Kong”: questi mitici avversari si affronteranno infatti in una spettacolare battaglia senza precedenti, con il destino del mondo in bilico. Kong e i suoi protettori intraprenderanno un viaggio pericoloso per trovare la sua vera casa, e con loro c’è Jia, una giovane orfana con la quale ha stretto un legame forte ed unico. Ma si troveranno inaspettatamente sul cammino di un Godzilla infuriato, che sta seminando distruzione in tutto il mondo. L’epico scontro tra i due titani, istigato da forze invisibili, è solo l’inizio del mistero che giace nel profondo della Terra.

