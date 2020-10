Solo ieri vi riportavamo notizie fresche riguardanti due produzioni animate di Netflix ovvero Godzilla Singular Point (con il primo trailer) e Pacific Rim: The Black (con le prime immagini e dettagli). Oltre questi due annunci però la piattaforma streaming ha annunciato altri interessantissimi progetti anime, vediamoli di seguito in dettaglio!

Netflix – tutti i nuovi anime annunciati per il 2021

Rilakkuma’s Theme Park Adventure

Si tratta del sequel della serie in stop motion “Rilakkuma & Kaoru”. Rilakkuma, Korilakkuma, Kiiroitori e Kaoru si ritrovano a trascorrere una giornata in un parco divertimenti che sta per chiudere. Regia: Masahito Kobayashi. Sceneggiatura: Takashi Sumita & Makoto Ueda, Europe Kikaku. Studio: dwarf studios, TYO Inc. Produzione: San-X Co.,Ltd. Cast: Mikako Tabe (Kaoru).

Thermae Romae Novae

Nuovi episodi, completamente originali, per l’adattamento anime del popolare manga di Mari Yamazaki edito in Italia da Edizioni Star Comics. I nuovi episodi sono supervisionati dalla creatrice originali. L’anime segue le vicende di Lucius, un architetto romano esperto nella realizzazione di terme, che accidentalmente si ritrova nel Giappone dei giorni nostri e si confronta con la cultura delle terme nipponiche. Studio: NAZ.

High-Rise Invasion (febbraio 2021)

As Yuri finds herself in a bizarre world of endless buildings and masked killers, she’ll do whatever it takes to find her brother and escape. Next year, discover the secret of the skyscrapers in action horror series High-Rise Invasion. pic.twitter.com/ShFLIYsKHL — NX (@NXOnNetflix) October 27, 2020

Basato sul manga di Miura Tsuina (Ajin) e Takahiro Oba (Box!), edito in Italia da Planet Manga con il titolo Sky Violation, High-Rise Invasion è ambientato in un mondo di grattacieli sospesi in cui la protagonista Yuri deve arrivare finalmente a piano terra abbattendo i misteriosi nemici mascherati.Regia: Masahiro Takata. Composizione: Toko Machida. Character Designer/Direzione delle animazioni: Yoichi Ueda. Musiche: tatsuo, Yoichi Sakai. Studio: ZERO-G. Cast: Haruka Shiraishi, Shiki Aoki, Akira Sekine, Junya Enoki, Yuichiro Umehara.

Così Parlo Rohan Kishibe

Si tratta dello spin-off del cult Le Bizzarre Avventure di Jojo di Hirohiko Araki (i manga sono editi da Edizioni Star Comics) con protagonista l’omonimo disegnatore visto in JoJo’s Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable. La serie sarà composta da 4 episodi. Regia: Toshiyuki Kato. Character Designer: Shunichi Ishimoto. Studio: david production. Cast: Takahiro Sakurai.

La Via del Grembiule – Lo Yakuza Casalingo

Il manga di Kousuke Oono, la cui pubblicazione in Italia è appena iniziata grazie a J-POP diventa un anime.

Eccovi la sinossi:

Tatsu, detto “l’Immortale”, è lo yakuza più implacabile e temuto della città. Un demone in combattimento, un uomo d’onore pronto a dare la vita per i suoi compagni… E lo è ancora oggi che si è sposato. Solo che adesso i combattimenti sono svendite al supermercato con casalinghe spietate e i suoi compagni sono lavatrice e aspirapolvere. Perché Tetsu (mentre la moglie porta a casa il pane) ha deciso di diventare l’uomo di casa perfetto, ma i suoi vecchi nemici e soprattutto il suo aspetto remano contro ogni buon proposito…

Regia: Chiaki Kon (Nodame Cantabile, Pretty Guardian Sailor Moon Eternal the Movie). Composizione: Susumu Yamakawa. Studio: J.C.STAFF. Cast: Kenjiro Tsuda.

EDEN

EDEN è la nuova serie originale dal regista di Full Metal Alchemist che debutterà a maggio 2021. Segue le vicende di Sarah, una ragazzina cresciuta da due robot, alla scoperta del mondo. Regia: Yasuhiro Irie. Character Design: Toshihiro Kawamoto. Sceneggiatura: Kimiko Ueno. Design: Christophe Ferreira. Background art director: Clover Xie. Musiche: Kevin Penkin. Produzione: Justin Leach. Studio: Qubic Pictures and CGCG. Cast: Marika Kono, Kentaro Ito, Kyoko Hikami, Koichi Yamadera.

Vampire in the Garden

Momo e la regina dei vampiri Fine viaggiano insieme alla ricerca del “Paradiso” un mondo dove vampiri e umani convivono pacificamente. Regia: Ryotaro Makihara. Assistente alla Regia: Hiroyuki Tanaka. Character Design & Animazioni: Tetsuya Nishio. Art director: Shunichiro Yoshihara. Studio: WIT STUDIO.

Yasuke

In Giappone feudale immaginario in cui convivono robot e magia, il più grande ronin mai esistito, Yasuke, ha deciso di ritirarsi pacificamente dopo una vita piena di violenza. Ma quando il suo villaggio diventerà il fulcro di una rivolta contro il daimyo, Yasuke dovrà scortare un misterioso bambino divenuto bersaglio di generali e forze oscure. L’anime è la rivisitazione della storia del primo samurai di colore che servì sotto Oda Nobunaga. Regista, creatore e produttore esecutivo: LeSean Thomas. Character Design: Takeshi Koike. Musiche & produttore esecutivo: Flying Lotus. Studio: MAPPA. Cast: Lakieth Stanfield.

Trese

A Manila, le creature del folklore filippino si nascondono fra gli umani. Alexandra Trese si ritrova a dover combattere una organizzazione criminale composta solo da esseri sovrannaturali malvagi. Creatori: Budjette Tan e KaJO Baldisimo. Produttore Esecutivo: Jay Oliva. Produttori: Shanty Harmayn, Tanya Yuson. Studio: BASE Entertainment.

B: The Beginning Succession

Si tratta del sequel della serie del 2018, eccovi la sinossi

Il geniale investigatore Keith Flick si ricongiunge con la polizia del re proprio quando appare il serial killer “B”. Il misterioso Koku sarà un alleato o un bersaglio?

Regia: Itsuro Kawasaki. Composizione: Kazuto Nakazawa, Katsunari Ishida. Character Design: Kazuto Nakazawa, Akane Yano, Hideoki Kusama. Studio: Production I.G. Cast: Yuki Kaji, Hiroaki Hirata, Asami Seto, Satomi Sato.

Spriggan

As the armies of man battle over ancient relics, one organization will do all it can to seal them away. Here’s a first look at 2021’s anime series adaptation of legendary action manga Spriggan in action! @DPInc_official pic.twitter.com/ukTzI0nlMS — NX (@NXOnNetflix) October 27, 2020

Spriggan è sviluppata da David Production (Le Bizzarre Avventure di JoJo e Cells at Work! – Lavori in Corpo) con la regia di Hiroshi Kobayashi (Rage of Bahamut Genesis, Kill la Kill) mentre Hiroshi Seko (L’Attacco dei Giganti, Mob Psycho 100, Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight) è showrunner e si occupa delle sceneggiature. Shuhei Handa (Little Witch Academia) ha curato il character design dei personaggi.

Eccovi una sinossi della serie:

Gli Spriggan sono un gruppo di élite di combattenti dell’Arcam, una multinazionale giapponese che sin dalla fondazione si occupa di ricercare questi reperti e, se necessario, di sigillarli. Lo Spriggan Yu Ominae, un liceale con doti naturali di combattente fuori dal comune, intraprende un avventuroso viaggio verso il reperto archeologico: l’Arca di Noè citata nella Bibbia. Ad attenderlo agli scavi si trova il professor Mayzel, capo della sezione scientifica dell’Arcam, e la sua assistente Margaret. Successivamente si scopre che è presente anche un altro Spriggan: Jean Jacquemonde. Le varie peripezie si succedono da un attacco del reparto meccanico dell’esercito americano (nel manga denominato plotone robotico) fino all’attivazione dell’arca che porterà il mondo intero ad una situazione critica.

Netflix – le serie già annunciate

Queste invece le serie già precedentemente annunciate: