Godzilla Vs Kong: divulgata la sinossi del fumetto prequel

A causa della pandemia di Covid-19 molte produzioni hanno posticipato la data di uscita dei film. Tra questi c’è anche Godzilla Vs Kong di Adam Wingard che, con ogni probabilità, uscirà l’anno prossimo. Nonostante ciò, l’uscita del fumetto che servirà da prequel alla storia che sarà raccontata nel film Godzilla Vs Kong non sembra subire rallentamenti.

Il fumetto sarà molto importante per comprendere la storia che verrà raccontata nel film e avrà il titolo di Godzilla Vs Kong: Godzilla Dominion e narrerà gli anni di dominio sulla terra di Godzilla. La storia si inserisce, quindi, tra King of Monsters e l’attesissimo crossover che vedrà protagonisti il re dei primati e il predatore Alpha. Di seguito riportiamo la sinossi ufficiale del fumetto.

Kong: Skull Island

“Un sequel della graphic novel Skull Island: Birth of Kong e un preludio al film Godzilla Vs Kong, l’imminente graphic novel prequel di Kong seguirà la storia di un gruppo di piloti militari molto preparati riuniti insieme su Skull Island per vedere chi ha i giusti connotati per portare a termine una pericolosa missione su Hollow Earth. Uno dei piloti, Audrey, è perseguitata da ricordi riguardanti un mostruoso scontro con uno dei titanici rivali di Godzilla che lasciò profonde ferite. Quando Skull Island viene attaccata da Camazotz, un Titano dalle sembianze di pipistrello, Audrey dovrà fare i conti con i suoi demoni interiori e, trovando il suo habitat occupato, Kong dovrà affrontare l’usurpatore che vuole trascinare il mondo in una notte perpetua”.

Stando, quindi, alla sinossi, vedremo Kong scontrarsi con un nuovo Titano, Camazotz prima dell’inevitabile duello contro Godzilla che avverrà nel prossimo film del franchise. Ricordiamo che la data di distribuzione del film Godzilla Vs Kong è stata stabilita al 21 Maggio 2021.