Gogeta SSGSS Chosenshiretsuden di Banpresto: la recensione

Abbiamo recensito per voi una figure tratta dal mondo di Dragon Ball Super. Si tratta di Gogeta SSGSS (Super Saiyan God Super Saiyan), la fusione di Son Goku e Vegeta resa canonica grazie al film Dragon Ball Super: Broly. Il prodotto appartiene alla linea Chosenshiretsuden che propone in uscite formate da una coppia con un tema che li accomuna. Per questa doppia release il tema adottato è l’unione dei due guerrieri Saiyan e prende il titolo di “Ultimate Fusion”. Ci vengono proposte pertanto le due fusioni di Kakarot e del principe Vegeta, Vegetto (set B) e Gogeta (set A) oggetto di questa recensione.

Il Personaggio

Sulla scia del successo della serie Dragon Ball Super, che riscrive le vicende di Goku dopo la saga di Majin Boo, Toei animation ha deciso di produrre un film che funge da collante tra diversi archi narrativi del manga. Il film Dragon Ball Super: Broly, a differenza di tutti i precedenti lungometraggi è stato il primo a collocarsi in perfetta continuità con l’anime (attualmente in pausa) e più precisamente dopo il Torneo della Potenza dove Goku è riuscito a raggiungere una nuova trasformazione chiamata Ultra Istinto. Mentre Goku e Vegeta si stanno allenando, Freeza, tornato in vita come premio da Beerus, decide di attaccare di nuovo il pianeta Terra ma questa volta ha un asso nella manica, tra i suoi guerrieri c’è Broly, un Saiyan che si trovava in esilio su un pianeta sperduto durante la purga della razza Saiyan. La forza di Broly è tale da costringere Goku e Vegeta ad utilizzare la tecnica della fusione di Metamor, la stessa utilizzata da Goten e Trunks, per dare vita al guerriero Gogeta.

La Confezione

L’involucro esterno, caratterizzato da grafiche a tema e dai colori sgargianti, è realizzato in cartoncino. Tutte le facce della scatola mostrano la statuetta in varie angolazioni con il medesimo stile grafico. La parte frontale oltre ad avere una rappresentazione più grande di Gogeta è quella che presenta anche le varie scritte e loghi che certificano il prodotto come originale. La parte posteriore, invece, è identica sia per Gogeta che per Vegetto (con cui la statua si abbina per formare la coppia di uscite). Sempre nel retro è possibile leggere in trasparenza la scritta del tema che accomuna le due statue ovvero “Ultimate Fusion”. Una volta aperto il packaging troviamo Gogeta all’interno di un cartoncino sagomato rigido che insieme alle buste di plastica (con la funzione di imballaggio) protegge la figure dagli urti. La statua, nonostante la dimensione in lunghezza di 19 cm, è un pezzo unico che non necessita di alcun tipo di assemblaggio se non quello della basetta (inclusa nella confezione) che lo sorregge a mezz’aria.

Gogeta SSGSS Chosenshiretsuden (A)

Gogeta SSGSS è una statua realizzata completamente in plastica, è raffigurata in una posa di azione che vede il personaggio scagliarsi contro Broly: Il braccio sinistro, posizionato in avanti, funge da guardia mentre il destro è portato verso dietro con la mano pronta a scagliare un colpo energetico. L’abito di cui Gogeta è vestito è quello tipico che appare – per magia – dopo la tecnica della fusione e consiste in un paio di pantaloni bianchi, polsini blu scuro, una lunga fascia addominale di colore azzurro e un gilet (dello stesso colore dei polsini) aperto sul davanti con decorazioni gialle alle spalline. Mentre gli arti inferiori sono caratterizzati da uno sculpt che evidenzia perfettamente le pieghe del tessuto le braccia e il torace sono completamente scoperte e mostrano la muscolatura perfetta del guerriero. Soffermandoci sul volto e la capigliatura notiamo che sono ottimamente realizzati, il volto mostra una espressione di scherno che incarna perfettamente una caratteristica di questa fusione ovvero un carattere molto sbruffone e sicuro di se. Analizzando la colorazione si può dire con assoluta certezza che rispecchia in modo fedele quella delle fonti. Ci siamo resi conto affiancando questa statua e quella di Vegetto che da vicino il tipo di azzurro scelto per la capigliatura è leggermente differente, questo particolare è anche evidenziato nel retro della confezione. Sempre parlando della pittura abbiamo notato che sono presenti piccolissime imperfezioni nel gilet, tra la parte blu scura e la parte gialla: Proprio nella parte scura ci sono alcune sbavature di giallo, non siamo sicuri che sia un difetto comune a tutta la produzione ma potrebbe essere anche solo un piccolo difetto presente in questo modello, ci teniamo comunque a sottolineare che si tratta di un difetto non troppo invasivo, visibile solamente sotto certe angolazioni e molto da vicino.

Conclusioni

Gogeta SSGSS è finalmente un personaggio canonico (pensate che non era mai apparso nemmeno nel manga) e grazie al recente lungometraggio le aziende si sono sbizzarrite a proporlo in varie salse. Banpresto, non da meno, ha avuto il merito di ricavarne una bellissima action figure dalle forme perfette e con una posa davvero dinamica e slanciata. Anche se sono presenti piccolissimi difetti vogliamo pensare che si tratti solamente di un problema della nostra copia e ritenendoli anche poco invasivi vogliamo promuovere la figure e consigliarne l’acquisto. Segnaliamo che della stessa statua è disponibile da diversi mesi anche la versione Super Saiyan con i capelli biondi. A questo punto speriamo proprio che Banpresto proponga un set composto da Black Goku e Broly da affiancare a questo set A e a Vegetto (il set B).