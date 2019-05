Greater Than Games acquisisce lo studio Cheapass Games

Lo studio dietro a giochi come Spirit Island e Sentinels of the Multiverse, Greater Than Games, ha ufficialmente acquisito le menti dietro a Tak e a Doctor Lucky, ovvero Cheapass Games

Greater Than Games, lo studio che ha sviluppato giochi come Spirit Island e Sentinels of the Multiverse, ha ufficialmente acquisito le menti dietro a Tak e a Doctor Lucky, ovvero Cheapass Games (e il suo creatore James Ernest). Non è la prima volta che l’azienda Greater Than Games si fonde con un’altra.

Già nel 2015 era capitato con l’etichetta Dice Hate Me, studio dietro a giochi come New Bedford, Bottom of the 9th e tanti altri ancora. Inoltre, l’azienda non ha soltanto acquisito altre etichette, bensì ha creato un paio di società secondarie, Fabled Nexus e Sentinel Comics, che hanno prodotto il famoso gioco Sentinels of the Multiverse e i relativi spin-off.

L’azienda Cheapass di James Ernest è stata creata nel 1996, producendo circa più di 100 giochi (alcuni dei quali in bianco e nero o addirittura gratuiti). La serie di cui può fare vanto l’azienda è senza dubbio Doctor Lucky, che ricalca in modo parodico il gioco Cluedo: la differenza qui sta nell’obiettivo finale, che non è quello di scoprire l’assassino, bensì di commettere omicidio.

James Ernest ha inoltre lavorato con Patrick Rothfuss alla creazione di una versione nella vita reale del gioco Tak (Kingkiller Chronicle, dal romanzo The Wise Man’s Fear). La Cheapass non si è fermata nel corso degli anni, rilasciando poco tempo fa una nuova versione di Unexploded Cow, utilizzando spesso Kickstarter per dare vita e commercializzare le proprie versioni deluxe. Ora con questa acquisizione le produzioni di Cheapass troveranno una maggiore stabilità, oltre al fatto che potranno essere provate nei vari show e nelle varie fiere in giro per il mondo. James Ernest si è detto felice di essere entrato nella famiglia di Greater Than Games, pronto a lavorare a nuovi progetti insieme a loro.