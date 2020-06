Greig Fraser racconta la sua esperienza sul set di Dune

Greig Fraser, il direttore della fotografia di Dune ha rilasciato una lunga intervista per il sito Collider in cui ha condiviso alcune anticipazioni sull’attesissimo Kolossal di Denis Villeneuve.

Fraser, che tra l’altro è stato il direttore della fotografia di importanti film come Rogue One, Zero Dark Thirty, The Mandalorian e prossimamente in The Batman di Reeves, ha condiviso con i lettori la sua esperienza durante la lavorazione del film.

L’intervista integrale in inglese è disponibile a questo link.

Fraser, che durante l’intervista ha mantenuto un assoluto riserbo per quel che riguarda i dettagli del film, ha lavorato in passato su altri titoli di fantascienza (Rogue One e The Mandalorian) lavorando a Dune ha ammesso di essersi divertito molto. Il direttore della fotografia ha dovuto lasciarsi alle spalle la sua idea di fotografia di genere, mutuata dall’universo di Star Wars, e concentrarsi su un linguaggio visivo diverso che non desse un senso di déjà-vu allo spettatore, dovuto alla location desertica.

Il nuovo approccio visivo di Fraser è stato possibile perché alla base del rapporto professionale tra il direttore della fotografia e il regista vi è stata subito “onestà brutale” da parte di quest’ultimo, che ha parlato apertamente del tipo di estetica e grammatica visiva volesse trasmettere con il suo film. Fraser descrive infatti Villeneuve come una persona appassionata e sensibile in grado di difendere ferocemente le sue idee, ma al tempo stesso incredibilmente sincera, in grado di condividere sempre la propria opinione in maniera diretta e spesso disarmante.

Il Dune di Villeneuve coprirà solo metà della storia scritta da Herbert nel primo libro (con l’intenzione ovviamente di realizzare poi un sequel che concluda la storia), tuttavia Fraser ha sottolineato come questo primo atto possegga una tale potenza narrativa da risultare una storia completa che seguirà una direzione ben precisa in grado di conferire un senso di completezza tale che soddisferà gli spettatori pienamente.