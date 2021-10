Guardiani della Galassia – Holiday Special introdurrà un nuovo personaggio nel MCU?

Nel dicembre 2020 il regista James Gunn aveva annunciato Guardiani della Galassia – Holiday Special, lo speciale natalizio ambientato nell’Universo Cinematografico Marvel. Della trama si sa ancora ben poco ma, attraverso un botta e risposta su Twitter, James Gunn ha annunciato che presenterà uno dei più grandi personaggi Marvel di tutti i tempi in questo speciale natalizio.

Mentre faceva alcune Q&A su Twitter, al regista è stato chiesto se avrebbe introdotto qualche nuovo personaggio nello speciale, come quando Boba Fett apparve nello Star Wars Holiday Special del 1978 prima di apparire ne L’Impero colpisce ancora.

James Gunn è rimasto vago sulla risposta che però non può di certo essere ignorata dai fan che hanno visto le loro aspettative sullo speciale salire alle stelle. Dopo avere sottolineato che comunque la sua è opinione soggettiva e spesso bizzarra, il regista annuncia che avrebbe “introdotto uno dei più grandi personaggi del MCU di tutti i tempi.”

Ecco il Tweet:

In my incredibly subjective & admittedly often odd opinion, we'll be introducing one of the greatest MCU characters of all time. #GotGHolidaySpecial https://t.co/CipO64ZpoC pic.twitter.com/qnVkVr7w10

— James Gunn (@JamesGunn) October 2, 2021