Guardiani della Galassia Vol. 3 sarà “il canto del cigno” della serie

I Guardiani della Galassia non hanno certo bisogno di presentazioni, specie da quando gli eroi sono entrati a far parte del Marvel Cinematic Universe: Star-Lord, Drax e tutti gli altri sono ora pronti a lanciarsi nella loro terza avventura, in uscita nel corso del 2023. Il regista James Gunn, reduce dal successo di The Suicide Squad – Missione Suicida, ha ora ribadito che il prossimo Guardiani della Galassia Vol. 3 sarà il suo ultimo film del franchise.

Interrogato dalla redazione di Entertainment Tonight (qui la notizia in lingua originale) circa il fatto che il nuovo film sarà il “canto del cigno” della serie, Gunn ha confermato che sarà il suo ultimo progetto con Marvel Studios, anche se non ha escluso di tornare in futuro a collaborare con la Casa delle Idee. Il cineasta ha anche confrontato la sua decisione di “chiudere” con la saga con quella del suo amico e collega Dave Bautista, che ha confermato che lascerà il suo ruolo di Drax the Destroyer proprio dopo la sua apparizione in Guardiani della Galassia Vol. 3. A maggio di quest’anno Gunn dichiarò in un botta e risposta coi fan su Instagram che il terzo capitolo porterà a conclusione la narrazione iniziata con il primo volume, rappresentando di fatto la chiusura della storia, senza escludere che un giorno la serie possa essere “ripescata” da un nuovo regista.

Sicuramente, quindi, il terzo capitolo del franchise sarà l’ultimo film di Gunn dedicato ai Guardiani, dopo che la serie ha debuttato con il Vol. 1, uscito nel 2014 e diretto sempre da Gunn. Star-Lord e compagni sono poi tornati nel Vol. 2 apparso nei cinema nel 2017, per poi tornare come ospiti speciali nei film dedicati ai Vendicatori, incluso ovviamente anche Avengers: Endgame, il cinecomic diretto dai fratelli Russo uscito nelle sale nel 2019. Guardiani della Galassia Vol. 3, decimo film della Fase 4 del MCU, è al momento previsto nelle sale americane a partire dal 5 maggio 2023. L’uscita sarà anticipata da The Guardians of the Galaxy Holiday Special, lo “speciale di Natale” ambientato a cavallo tra il Vol. 2 e il Vol. 3 e atteso su Disney + nel corso del 2022.