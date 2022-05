Chi sarà il villain di Guardians of The Galaxy vol. 3? Il terzo capitolo delle avventure dei Guardiani della Galassia, che vedremo tra pochi mesi in Thor: Love and Thunder, è uno dei film più attesi della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe, complice la dichiarazione che si tratta dell’episodio finale della trilogia di James Gunn. Dopo che sono state mostrate nei giorni precedenti le nuove divise dei Guardiani della Galassia, un altro interrogativo sta animando i Marvel Fan: il villain di Guardians of The Galaxy vol. 3 sarà l’Alto Evoluzionario?. Una curiosità che potrebbe aver trovato in alcuni foto del set del film di James Gunn.

L’Alto Evoluzionario sarà il villain di Guardians of the Galaxy vol 3?

Dopo avere affrontato Ronan l’Accusatore e nientemeno che il Celestiale Ego, servirebbe un villain all’altezza. Le foto mostrate da Atlanta Filming su proprio profilo Instagram mostrano creature antropomorfe che si muovono in una città simile a una moderna metropoli, uno scenario che potrebbe indicare che i Guardiani della Galassia si troveranno su Contro-Terra, mondo creato da una figura di spicco del Marvel Universe fumettistico: l’Alto Evoluzionario.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Atlanta Filming (@atlanta_filming)

Creato da Stan Lee e Jack Kirby nel 1966, l’Alto Evoluzionario comparve per la prima volta nei fumetti Marvel in The Mighty Thor #134. Herbert E. Wyndham era un umano che durante i suoi studi ad Oxford sviluppò un particolare interesse per le teorie del genetista Nathaniel Essex, studioso che a fine ‘800 aveva teorizzato la comparsa dei mutanti. Creature con cui poi Essex si scontrò in diverse occasioni, quando la sua ossessione per l’evoluzione lo portò a diventare Sinistro, uno dei più letali avversari degli X-Men. Wyndham fece proprie le teorie di Essex, iniziando a compiere piccoli esperimenti genetici, sino a quando, durante una conferenza, venne avvicinato da un misterioso individuo, rivelatosi poi un Inumano, che gli fornì le conoscenze per manipolare la genetica.

Accompagnato dal collega Jonathan Drew, Wyndham stabilì un laboratorio segreto nel monte Wundagore. Qui per anni lo scienziato compì esperimenti, creando una razza di ibridi umani-animali e sperimentando anche con poteri oltre la sua comprensione, intervenendo anche su una certa mutante dotata di poteri magici (esatto, proprio Wanda). Costretto a vivere all’interno di un’armatura dopo uno scontro con un licantropo, Wyndham assunse l’identità dell’Alto Evoluzionario, decidendo di creare una seconda Terra, che ribattezzò Contro-Terra, che popolò con alcune delle sue creature. Posta nello spazio, Contro-Terra doveva rappresentare una versione idilliaca del mondo, la cui custodia venne affidata a Adam Walock, che ricevette la Gemma dell’Anima come supporto a questa sua missione.

L’Alto Evoluzionario, nonostante le sue origini umane, ha mostrato di non possedere solamente un’intelligenza superiore, ma ha sfoggiato anche grandi poteri, grazie alle modifiche del suo codice genetico. Oltre alla tradizionale superfroza e resistenza, l’Alto Evoluzionario ha ottenuto un fattore di guarigione superiore, telepatia, levitazione, una vasta gamma di poteri mentali e, soprattutto, la capacità di imporre evoluzioni a qualsiasi essere vivente.

La presenza dell’Alto Evoluzionario come villain di Guardians of The Galaxy vol.3 potrebbe essere un interessante legame con il recente Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Nella storia fumettistica del personaggio, infatti, l’Alto Evoluzionario ha avuto diversi contatti con Cthon e Darkhold, durante la sua permanenza nel monte Wundagore. Considerata la fine di Wanda nell’ultimo capitolo delle imprese di Stephen Strange, non pare impossibile che la presenza di questo villain possa ricollegarsi a Scarlet Witch.

Sfruttando la presenza dell’Alto Evoluzionario, potremmo assistere non solamente alla presenza di Adam Warlock, già presentato nella scena post credit di Guardians of the Galaxy vol. 2, ma finalmente potrebbe esser svelato il passato di Rocket Raccoon. Nei fumetti Marvel, l’Alto Evoluzionario ha avuto un ruolo non indifferente nella storia del personaggio, e questo ultimo capitolo dei Guardiani della Galassia potrebbe regalarci infine la origin story del peloso eroe.

L’offerta di Disney+