Disponibili online le errata corrige di Guida di Van Richten a Ravenloft, la localizzazione italiana del manuale di espansione di Dungeons & Dragons Quinta Edizione Van Richten’s Guide To Ravenloft.

Il documento in formato pdf raccoglie una serie di correzioni apparse all’interno della localizzazione italiana di questo volume e può essere scaricato gratuitamente a questo link.

Guida di Van Richten a Ravenloft è disponibile per l’acquisto online

Guida di Van Richten a Ravenloft: le errata

L’uscita deI manuale Guida di Van Richten a Ravenloft, pubblicato in italiano lo scorso 21 giugno, era stata accompagnata da polemiche legate alla presenza di alcuni errori presenti all’interno delle pagine del manuale, che includevano sia terminologie tecniche di gioco che si discostano dalla nomenclatura storia del gioco sia alcune incoerenze con le traduzioni precedentemente realizzate da Wizards of the Coast.

Tra gli errori presenti in questa prima tiratura del manuale, tra i più criticati dai giocatori italiani vi sono Onnivedente, Divoratore di menti e Spirito dannato, nuove traduzioni di dei mostri iconici quali Beholder, Mind Flayer e Wraith.

In seguito ai molti riscontri negativi, Wizards of the Coast ha deciso di annunciare in data 6 luglio, l’arrivo dell’errata corrige di Guida di Van Richten a Ravenloft, con l’obiettivo di fornire un documento contenente tutte le correzioni del caso. Di seguito l’annuncio dell’editore.

“Abbiamo ricevuto i vostri feedback relativi alla Guida di Van Richten a Ravenloft in italiano, recentemente rilasciata. Vi ringraziamo per i commenti costruttivi, e stiamo lavorando ad un documento di errata corrige che condivideremo al più presto. Il lavoro di localizzazione di Dungeons & Dragons è un compito complesso e diamo estremo valore alle opinioni della nostra community. Vi ringraziamo per il supporto e per il vostro contributo, che ci aiuteranno a migliorare continuamente.”

Il pdf delle errata è un documento di una pagina che corregge e chiarisce parte del testo, sia di carattere generale (vengono tradotti correttamente i nomi di Beholder, Mind Flayer e Wraith), sia alcune diciture specifiche tratte dai capitoli da 1 a 5.

Nell’errata è anche presente una nota che dichiara che queste correzioni saranno applicate alle pubblicazioni future.