Gundam Manhole Project: dopo i Pokéfuta arrivano i tombini di Gundam

I mobile suit diventano parte permanente dell’infrastruttura delle città del Giappone grazie a delle coperture per tombini tematiche. Il progetto si chiama Gundam Manhole Project e prevede l’istallazione dei tombini anche nella città di Odawara, la città natale del creatore originale di Gundam, Yoshiyuki Tomino.

Gundam Manhole Project: i tombini tematici

Non è la prima volta che si sente parlare in Giappone di coperture per tombini tematiche dedicate a un franchise anime, in particolare, negli ultimi anni, sono di moda i così detti Pokéfuta, ovvero i tombini dedicati ai Pokémon, diffusi in tutto il Giappone sia nelle grandi città come Tokyo, sia nelle aree più rurali come la prefettura di Tottori, con lo scopo principale di incrementare il turismo.

Bene, ora tocca a Gundam attirare orde di fan. Dove verranno installate le nuove infrastrutture? Nonostante la sede del produttore di kit di modelli Gundam Bandai sia a Tokyo, i tombini dedicati al franchise creato da Yoshiyuki Tomino saranno installati nel vicino sud della capitale, la prefettura di Kanagawa, in particolare nella città di Odawara, la città natale di Yoshiyuki Tomino.

Per quanto riguarda il design, su ogni copertura per tombini è disegnato un mecha iconico, o mobile suit, della serie, in posa davanti a un punto di riferimento locale.

C’è quindi l’RX-78-2 Gundam, il mecha eroe della serie TV originale, con il mastio del castello di Odawara e non poteva mancare il carismatico antagonista di Gundam, il Char Custom Z’Gok.

Ogni copertura sarà installata non lontano dallo scenario che raffigura. Quindi l’RX-78-2 Gundam sarà collocato nel punto segnato in blu sulla mappa sottostante, a sud della Stazione di Odawara e a est del Parco del Castello di Odawara mentre il Char Z’Gok, come unità anfibia, sarà installato più a sud, nel punto contrassegnato in rosa, vicino al faro a forma di lanterna dell’Odawara Fishing Port.

Gli organizzatori del Gundam Manhole Project affermano che questi sono solo i primi di ciò che sperano diventi alla fine una serie nazionale di coperture di tombini con mecha e personaggi famosi di Gundam. Inoltre le coperture di Odawara sono attualmente in mostra all’interno del mastio del Castello di Odawara, e saranno installate nelle loro posizioni permanenti il 1 agosto.

