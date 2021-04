Gundam: Netflix e Jordan Vogt-Roberts insieme per un film live-action

Legendary Entertainment e il regista di Kong: Skull Island Jordan Vogt-Roberts stanno collaborando per lavorare a un film live-action di Gundam che sarà trasmesso esclusivamente su Netflix. I dettagli sul progetto, che attualmente presenta il titolo provvisorio di GUNDAM, sono al momento limitati ma sappiamo che Brian K. Vaughan sta scrivendo la sceneggiatura e agirà anche come produttore esecutivo affiancato da Cale Boyter che supervisionerà il progetto per conto di Legendary Entertainment e da Jason Young (regista del film originale di Netflix) che lo farà per lo studio originale di Gundam, Sunrise.

Il film sarà trasmesso in streaming su Netflix a livello globale tranne che in Cina, dove Legendary lo distribuirà al cinema anche se attualmente non vi è ancora una data di uscita ufficiale. Per quanto riguarda la trama, non è chiaro se il film di Vogt-Roberts si svolgerà nell’Universal Century (la stessa linea temporale in cui è ambientato l’anime originale di Gundam). Se Vogt-Roberts e Legendary, però, dovessero prendere spunto proprio dallo spettacolo, i fan potrebbero aspettarsi battaglie gigantesche mentre gli eserciti delle colonie spaziali intraprendono una guerra di indipendenza contro quelli ancora sulla Terra.

Sulla carta, quello tra Netflix, Legendary e Vogt-Roberts potrebbe essere un abbinamento perfetto. Netflix ha trascorso gli ultimi anni a costruire la propria offerta di anime insieme allo sviluppo di blockbuster ad alto budget e avere un film come Gundam in esclusiva potrebbe aiutare il colosso dello streaming ad attirare nuovi abbonati e offrire quel tipo di prodotto “imperdibile” per impedire agli attuali abbonati di annullare.

Grab your Mobile suits! Jordan Vogt-Roberts has been set to direct and produce Legendary’s first-ever live-action feature film version of Sunrise’s GUNDAM for Netflix. — NX (@NXOnNetflix) April 12, 2021

Legendary, invece, è una società che attualmente ha avuto molti problemi con WarnerMedia sulla gestione e la distribuzione di Godzilla vs Kong e Dune. Quando WarnerMedia, infatti, ha annunciato di voler pubblicare le nuove uscite cinematografiche in maniera ibrida (sia al cinema che su HBO Max contemporaneamente), Legendary Entertainment avrebbe contestato la decisione di farlo proprio con i sopracitati film. La società, infatti, ha finanziato entrambi i film e, senza un’uscita totale nelle sale, avrebbe perso i ricavi al botteghino.

Dal momento che Netflix non ha alcun piano cinematografico importante con la maggior parte dei suoi film e poiché Legendary può distribuire il film nei cinema cinesi in totale autonomia, è probabile che si verifichino meno problemi. Infine, Vogt-Roberts, grande appassionato di Gundam in ogni loro natura, è solo una scelta che potrebbe compiacere ai numerosi fan. Non ci resta che attendere ulteriori novità in merito.