Gundam Wing di Tamashii Nations: la recensione

Direttamente dall’universo di Gundam, andiamo a scoprire la seconda uscita realizzata da Tamashii Nations dedicata alla serie di Gundam Wing proprio con uno dei robot protagonisti dell’anime ovvero il Wing (conosciuto anche come Ala di Fuoco in Italia). Anche questa figure come la precedente ( RX-78-2) fa parte di una nuova linea di prodotti denominata “Gundam Universe” pensata appositamente per attirare nuovi acquirenti ed appassionati puntando su un prezzo contenuto ma dall’elevata posabilità e resistenza.

Gundam Wing

La serie Gundam Wing viene trasmessa in Italia per la prima volta nel settembre del 2001, ed è ambientata in uno dei tanti universi alternativi della metaserie Gundam, conta ben 49 episodi. Il Wing come abbiamo potuto notare è il robot che da il nome alla serie ed è uno dei 5 Gundam principali protagonisti, capace di trasformarsi in un veicolo volante d’attacco (modalità “Uccello”) ed è pilotato da Heero Yui.

La confezione

La confezione è praticamente identica alla precedente uscita, caratterizzata da colori bianco e blu che rappresentano la livrea di questo Gundam. Nella parte bassa della parte frontale della scatola possiamo ammirare un disegno stilizzato del Wing, mentre nella parte centrale come di consueto troveremo una finestra trasparente per ammirare parte del prodotto all’interno di essa. Spostandoci nella sezione posteriore potremo invece ammirare il Gundam in alcune pose che saremo in grado di replicare grazie all’utilizzo dei diversi extra inclusi all’interno.

Il blister

All’interno della scatola troveremo un semplice ma ben organizzato blister in plastica trasparente dove saranno alloggiati gli extra e la parti aggiuntive oltre che la figure stessa. Per prima cosa notiamo subito che manca nella confezione lo stand espositivo proprio come la precedente uscita, oltre al Wing nella parte centrale del blister troviamo: le 2 ali che andranno agganciate sulla schiena, un perno per lo scudo, un fucile , due mani (una per impugnare lo scudo e una per il fucile), un piccolo supporto da utilizzate per lo stage e per finire lo scudo.

Struttura & Paint

Ci troviamo di fronte a un action figure realizzata completamente in plastica senza parti in metallo, le giunture sono abbastanza rigide, le articolazioni come sempre sono ben nascoste e tutte funzionali all’uso. Anche in questo caso le dimensioni del Wing sono contenute raggiungendo un’altezza di 15,5 cm circa.

Nella complessità non abbiamo trovato errori di stampa, il robot è ben realizzato ma i dettagli proposti nella costruzione della figure non rispettano al 100% il modello originale a cui il modello è ispirato, elemento questo che verrà sicuramente notato dai collezionisti più esigenti.

Posabilità

La posabilità in generale di questo Gundam è abbastanza buona, ma passiamo ad analizzarla nel dettaglio: la mobilità del tronco è buona ed anche la testa risulta estremamente molto mobile; segnaliamo però come l’articolazione della stessa non sia particolarmente stabile. Gomiti e ginocchia si piegano notevolmente e hanno un buon raggio d’azione di movimento. Il gonnelino infine si è presentato molto più gestibile nelle sezioni laterali che nella parte frontale a causa della dimensione e dei denti di movimento situati nella parte superiore.

Conclusioni

Concludiamo segnalando che anche questo Gundam Wing riesce ad essere promosso come la precedente uscita. Si tratta di una figure che riesce a soddisfare i fan dei Gundam in particolare quelli che si avvicinano per la prima volta al mercato delle figure che troveranno un prodotto di qualità proposto ad un prezzo decisamente contenuto.

Gundam Wing è disponibile ad un prezzo indicativo di 36,00 €, Tamashii Nation ed è distribuita in Italia da Cosmic Group.