Games Workshop annuncia nuove uscite: in arrivo novità per Raven Guard e Iron Hands

Games Workshop annuncia le uscite relative a Raven Guard e Iron Hands. In arrivo nuove miniature e nuovi Codex per Warhammer 40.000

Games Workshop ha annunciato che entro fine settimana prossima saranno presto disponibili nuovi aggiornamenti per il famoso wargame Warhammer 40.000. Le nuove uscite faranno seguito a quelle del mese scorso che ebbero come protagonisti gli Ultramarines e il capitolo White Scars.

Questa volta le novità riguarderanno i capitoli Raven guard e Iron Hands che di cui avremo presto i due codex dedicati. Entrambe le espansioni saranno disponibili sia in formato cartaceo hardcover che in formato digitale.

Ai due volumi si affiancheranno anche nuove miniature e Datacards .

Codex Supplement : Iron Hands permetterà agli appassionati di conoscere nei dettagli la storia dei “Figli di Gorgon”, diretti discendenti genetici di Ferrus Manu: un capitolo da sempre fedele all’imperatore dell’umanità. Noti per la loro passione per la tecnologia, nel codex troveremo illustrati equipaggiamenti capitolari unici. Troveremo nuovi tratti Warlords e nuove Reliquie. A “chiudere” le novità avremo la nuova disciplina psionica Technomancy. Non mancherà inoltre un Personaggio eroico dedicato a questo ipertecnologico capitolo: i giocatori Iron Hands potranno schierare Iron Father Malkaan Feirros

Codex Supplement: Raven Guard permetterà invece di conoscere meglio questo oscuro e misterioso capitolo, famoso per le sue capacità di infiltrarsi tra le fila del nemico ee eliminare silenziosamente i suoi obiettivi. Come per il volume precedente avremo regole che permetteranno di giocare equipaggiamenti specifici, un nuovo tratto Warlords e una nuova disciplina psionica: Umbramancy. Come per altri capitolo anche qui avremo l’uscita di un nuovo Personaggio Eroico: Chapter Master Karyvaan Shrike

Oltre ai due modelli speciali per i capitoli in questione rilasciato anche un nuovo modello Primaris Lieutenant in Phobos Armour, utilizzabile da tutti i giocatori Space Marine.

Ad accompagnare queste uscite ci sarà, per entrambi i capitoli, un set Datacards specifico che conterrà un intero gruppo di nuovi Obiettivi Tattici e carte da consultazione per le discipline psioniche e gli stratagemmi speciali di Raven Guard e Iron Hands.

Anche il lato “semplicemente” modellistico non verrà ignorato: Games Workshop ha infatti annunciato che tra le novità che a breve raggiungeranno i negozi saranno presenti anche dei kit di conversione che permetteranno di “trasformare” Space Marine generici in membri di questi due Capitoli. Nel dettaglio avremo due un nuovi “Primaris Upgrade e Transfer Set” dove troveremo spallacci con le icone capitolari, accessori ed elmetti ad hoc (come il classico elmetto “a becco” della Raven Guard) e dei set di decalcomanie trasferibili.

Al momento in cui scriviamo non sono ancora stati annunciati i prezzi di vendita consigliati dei diversi prodotti.