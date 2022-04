Ve lo avevamo detto: il manga Haikyu!! L’Asso del Volley, scritto e disegnato da Haruichi Furudate dal 2012 al 2020 ed edito completamente in Italia per Star Comics, sarebbe ritornato con nuovo capitolo che celebra i 10 anni del franchise. Si tratta di uno one-shot pubblicato su Shonen Jump e intitolato A Party Reignited. La pagina Twitter ufficiale della rivista ha condiviso direttamente il link tramite il quale è possibile leggere l’episodio speciale!

A proposito del one-shot di Haikyu!!

Il one-shot di Haikyu!! è ambientato dopo gli eventi della serie originale. Si svolge infatti nel 2022, è un breve seguito agli eventi del finale che hanno anticipato il brillante futuro di tutti i giovani atleti incontrati nel corso della serie originale.

In particolare la storia segue Tetsuro Kuroo, che da allora è diventato un agente sportivo speciale. Sta facendo del suo meglio per diffondere la pallavolo in tutto il mondo.

Questa la sinossi:

È ambientato poco dopo il salto temporale nelle pagine finali della serie (che va anche oltre i quattro anni passati nell’arco finale e la partita della serie). I fan possono vedere molti dei loro personaggi preferiti della serie riunirsi per un gioco speciale. Lo scopo è mostrare al mondo quanto può essere divertente la pallavolo.

Dove leggere il one-shot? Basta che andate su questo link!

Il franchise di Haikyu!!

Il manga è stato pubblicato per la prima volta in Giappone come one-shot sulla rivista Jump NEXT!, e poi pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Jump, edita da Shūeisha, da febbraio 2012 a luglio 2020. In Italia dal 27 novembre 2014 il manga è pubblicato dalla Star Comics (potete recuperarlo su Amazon) la quale ne ha annunciato la conclusione con il numero 45 pubblicato con un mini-shikishi.

Haikyu!! è uno dei manga più venduti in Giappone, ha vinto il premio come miglior manga shonen durante i sessantunesimi Shogakukan Manga Award (2015) e conta oltre 50 milioni di copie in circolazione.

Per quanto riguarda l’anime si compone per ora di 4 stagioni. La prima è stata trasmessa in Giappone nel 2014, la seconda tra il 2015 e il 2016, la terza nel 2016 e la quarta, intitolata Haikyu!! To The Top, è stata trasmessa nel 2020. In Italia sono tutte disponibile in versione sottotitolate in italiano su Prime Video dopo l’iniziale diffusione su Man-Ga.

Yamato Video ha realizzato il doppiaggio in italiano della prima stagione dell’anime e pubblicato sul canale Anime Generation di Prime Video dal 18 marzo 2022.