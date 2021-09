Hanma Baki: data di debutto su Netflix e numero di episodi

Il numero 32 della rivista Weekly Shōnen Champion di Akita Shoten aveva annunciato che Hanma Baki (“Baki Son of Ogrei”) tratto dall’opera di Keisuke Itagaki (padre di Paru Itagaki, l’autrice di Beastars che potete recuperare su Amazon!) sarebbe stato il terzo anime, basato sui personaggi del sensei, a sbarcare su Netflix.

Non era stata rivelata la data d’uscita, almeno fino a ora. A rivelarla il nuovo trailer, con sottotitoli in inglese, pubblicato da TMS Entertainment, secondo il quale i 12 episodi di Hanma Baki saranno disponibili in tutto il mondo dal 30 settembre. Il trailer ha anche rivelato i nuovi membri del cast.

Hanma Baki: il secondo trailer e i nuovi membri del cast

Hanma Baki sarà la terza serie di Baki a sbarcare su Netflix, che ha trasmesso la prima serie, composta da 26 episodi tra l’autunno 2018 e la primavera 2019, mentre in Giappone è uscita tra giugno e dicembre 2018; la seconda serie invece, composta da 13 episodi, è stata resa disponibile su Netflix dal 4 giugno 2020.

Netflix descrive così l’anime:

La storia si dipana finalmente in uno scontro a tutto campo tra Baki Hanma e suo padre, Yujiro Hanma, che è conosciuto come la “creatura più forte della terra”. Il culmine dell’universo di Baki, che rappresentava la “più forte rissa tra genitori e figli nella storia del mondo” nel manga originale, è stato adattato nel tanto atteso anime!

A unirsi a Nobunaga Shimazaki, che torna a interpretare il protagonista Baki Hanma, ci sono Kenji Nojima che dà la voce a Jun Guevara e Yasuhiro Mamiya nel ruolo di Iron Michael:

Abbiamo poi Kōichi Yamadera come Lips, Teeth, Tongue e Masashi Ebara nel ruolo di Bob McCarthy:

Per quanto riguardo lo staff, Toshiki Hirano (Ken il Guerriero – La Leggenda del Vero Salvatore, Magic Knight Rayearth) ritorna a dirigere l’anime presso TMS Entertainment (Lupin III, I Cavalieri dello Zodiaco – The Lost Canvas) su sceneggiature coordinate da Tatsuhiko Urahata (DNA²). Il character design è di Fujio Suzuki (Shin Getter Robo vs. Neo Getter Robo, New Getter Robo) e di Shingo Ishikawa (Tetsujin 28).

Il nuovo trailer, che potete guardare qui sotto, mostra in anteprima la sigla finale dell’anime, Unchained World di GENERATIONS from EXILE TRIBE: