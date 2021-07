Baki Son of Ogre: il trailer del nuovo anime di Netflix

Baki Son of Ogre (Hanma Baki) tratto dall’opera di Keisuke Itagaki (padre di Paru Itagaki, l’autrice di Beastars) è il nuovo anime a sbarcare su Netflix. A dare la notizia il numero 32 della rivista Weekly Shōnen Champion di Akita Shoten che ha annunciato che Netflix presenterà in anteprima mondiale l’anime Baki Son of Ogre di TMS Entertainment questo autunno.

In occasione del 30° anniversario del manga questo settembre, è stato anche aperto un sito web su cui è attivo un concorso di fan art dove le persone possono inviare arte, cosplay, video o manga originali su Twitter entro il 31 agosto.

Baki Son of Ogre: quello che sappiamo sull’anime

Baki Son of Ogre sarà la terza serie di Baki a sbarcare su Netflix che ha trasmesso la prima serie, composta da 26 episodi tra l’autunno 2018 e la primavera 2019, mentre in Giappone è uscita tra giugno e dicembre 2018; la seconda serie invece, composta da 13 episodi, è disponibile su Netflix dal 4 giugno 2020.

Questa la key visual:

Netflix descrive così l’anime:

La storia si dipana finalmente in uno scontro a tutto campo tra Baki Hanma e suo padre, Yujiro Hanma, che è conosciuto come la “creatura più forte della terra”. Il culmine dell’universo di Baki, che rappresentava la “più forte rissa tra genitori e figli nella storia del mondo” nel manga originale, è stato adattato nel tanto atteso anime!

Questo il trailer:

Per quanto riguardo lo staff, Toshiki Hirano (Ken il Guerriero – La Leggenda del Vero Salvatore, Magic Knight Rayearth) ha diretto gli anime presso TMS Entertainment (Lupin III, I Cavalieri dello Zodiaco – The Lost Canvas) su sceneggiature coordinate da Tatsuhiko Urahata (DNA²). Il character design è di Fujio Suzuki (Shin Getter Robo vs. Neo Getter Robo, New Getter Robo) e di Shingo Ishikawa (Tetsujin 28).

