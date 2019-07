Hanzou Hattori ( World Heroes Perfect ) di Storm Collectibles

Storm Collectibles annuncia la nuovissima action figure dedicata al personaggio di Hanzou Hattori direttamente dal videogioco di World Heroes Perfect.

Storm Collectibles ha da poco annunciato la nuova action figure di Hanzou Hattori ispirata al videogame di World Heroes Perfect, la prima di questa linea che parte con uno dei protagonisti principali di tutta la serie.

I preordini di questa figure saranno aperti nei prossimi giorni e l’uscita sul mercato è stata annunciata poche ore fa. Come per tutte le figure di Storm Collectibles anche questa verrà realizzata solamente in plastica e completamente snodabile; sarà corredata di numerosi accessori extra per dar libero sfogo alla nostra creazione nelle pose. Come sempre troveremo uno stand apposito dedicato per poter posizionare Hanzou anche nelle pose action più estreme o semplicemente normali.

Nella scatola oltre alla figure troveremo anche diversi extra, tra cui: tre volti intercambiabili, quattro paia di mani, due pugnali, un Rekko Zan Effect ( la lama ninja ), un Koh Ryu Ha Effect ( l’effeto del colpo del drago ) e lo stand per poter posizionare la figure.

World Heroes è un videogioco arcade picchiaduro a incontri prodotto nel 1992 dalla società giapponese Alpha Denshi per il sistema Neo Geo, e poi convertito anche per console Super Nintendo e Mega Drive. Tutti i personaggi del gioco sono ispirati da figure o eventi storici realmente esistiti, infatti il protagonista Hanzou Hattori è ispirato a Hattory Hanzo. Hanzo è il leader giovane e rigoroso del clan Iga. Dopo che Fuuma lo ha battuto quando aveva 19 anni, ha dichiarato l’altro ninja come il suo rivale e si allena per non perdere di nuovo lo scontro con lui. Hanzou non rifiuta mai una sfida e disprezza il male, così quando il dottor Brown lo ha invitato per il torneo World Heroes ha accettato subito.



L’uscita nei negozi della action figure di Hanzou Hattori è prevista per il quarto trimestre del 2019 al prezzo di 85.00 dollari.