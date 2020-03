Harley Quinn: il trailer della Stagione 2

Harley Quinn tornerà il prossimo 3 aprile su DC Universe – la piattaforma esclusivamente dedicata ai personaggio della casa editrice di Batman, Superman e Wonder Woman – con la Stagione 2 della sua folle serie animata.

Nel trailer vengono subito mostrate le due nuove aggiunte al cast: Catwoman e Mister Freeze. Anche la Stagione 2 sarà composta da 13 episodi.

Eccovi il full trailer:

La serie si è guadagnata un ottimo riscontro di pubblico e critica, facendo registrare fra le altre cose un ottimo 85% sull’aggregatore Rotten Tomatoes, sicuramente aiutata da un periodo di forte interesse per il personaggio di Harley Quinn che ha vissuto un vero e proprio grazie alla discreta serie a fumetti e soprattutto alla conturbante interpretazione live action del personaggio da parte di Margot Robbie in Suicide Squad e nel recente Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn.

Tornando invece alla serie animata ricordiamo che Harley Quinn tornerà ad essere doppiata dalla altrettanto splendida Kaley Cuoco – Penny in The Big Bang Theory – che ha recentemente parlato della imminente Stagione 2 con EW dicendo che ha apprezzato come gli sceneggiatori della serie ci abbiano messo dentro molto cuore includendo uno spazio per sviluppare la relazione con Poison Ivy.

Il resto del cast della serie comprende Lake Bell, Diedrich Bader, Alan Tudyk, Rahul Kohli, Christopher Meloni, Tony Hale, Ron Funches, Wanda Sykes, Natalie Morales, Jim Rash, Giancarlo Esposito, Jason Alexander e J.B. Smoove.

Per quanto riguarda invece la versione cinematografica, il prossimo appuntamento è con il secondo capitolo di Suicide Squad diretto da James Gunn (Guardiani della Galassia) la cui uscita è fissata per il momento al 6 agosto 2021 e che vedrà oltre alla Robbie tornare dal primo film anche Jai Courtney, Joel Kinnaman e Viola Davis.