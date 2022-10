Al momento della presentazione di Thunderbolts, futuro capitolo cinematografico del Marvel Cinematic Universe, un pensiero è andato a William Hurt, attore recentemente scomparso che in passato aveva interpretato il Generale Thaddeus ‘Thunderbolt’ Ross. Personaggio complesso, che nei comics, dopo esser stato per anni avverso al Gigante di Giada, ebbe modo di acquisirne in parte i poteri diventando Red Hulk, ma che si rivelò anche fondamentale nel creare la squadra di anti-eroi pronta a conquistate il grande schermo. Una presenza che mancherà quindi in Thunderbolts, tanto che in questi giorni si è vociferato che in passato si sia pensato di far interpretare il generale Ross in Thunderbolts a Harrison Ford.

I Marvel Studios avrebbero pensato a Harrison Ford come Thaddeus Ross in Thunderbolts

Voce non confermata dai vertici di Marvel Studios, ma che è comparsa online dove viene citata da più parti un rumor riportato dal podcast The Hot Mic che sostiene, tramite la conferma da parte di diverse fonti, che i Marvel Studios abbiano considerato l’idea di ingaggiare Harrison Ford come thaddeus Ross per Thunderbolts.

Lo storico interprete di Han Solo ha raggiunto ormai gli 80 anni, e anche se sta per tornare in sala con il suo immortale Indiana Jones, e vederlo interpretare un ruolo come quello di Thaddeus Ross, con tutto il suo necessario sviluppo per essere Red Hulk, pare essere fuori luogo, pur con tutto il supporto tecnologico garantito dalla CGI. Da parte dell’attore non sono arrivati commenti.

BREAKING via THE HOT MIC podcast: Though Marvel insiders DENY he has been cast in the movie at this time, multiple sources indicate that HARRISON FORD either is or was the studio's top choice to star in THUNDERBOLTS as the General himself. It's unclear if he already passed… — Jeff Sneider (@TheInSneider) September 29, 2022

La scomparsa di William Hurt, centrale nel MCU per eventi come gli Accordi di Sokovia, ha quindi lasciato vacante il ruolo si guida e fondatore dei Thunderbolts. Considerato quanto abbiamo visto in The Falcon & The Winters Soldier e nelle scene finali di Black Widow, possiamo aspettarci che questo compito ricadrà sulle spalle della Contessa Valentina Allegra de Fointaina (Julia Louis-Dreyfuss), che abbiamo visto comparire anche nell’immagine promozionale di Thunderbolts.

Al momento non è dato sapere quale sarà il casus belli per la creazione di questa squadra, tanto che quando è stato chiesto a Anthoy Mackie, alias Sam Wilson/Captain America, se sarà presente nel film, l’attore, che rivedremo nei panni della Sentinella della Libertà in Captain America: New World Order, ha lasciato un criptico commento:

“Non ne ho idea, sapete come funziona, i Marvel Studios possono chiamarti anche una settimana prima e sono del tipo ‘Ehy, ti abbiamo in pugno, sei anche in questo film”

Thunderbolts uscirà al cinema il 26 luglio 2024.

