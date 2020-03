Harry Potter: i 5 accessori della settimana

La meraviglia di un franchise come Harry Potter è che ancora, dopo anni, riesce a stupire i fan con prodotti sempre nuovi e interessanti. Ovviamente il merito di questo è dell’opera: J.K. Rowling non ha creato una storia, ha creato un mondo. E questo mondo è pieno di dettagli, di incantesimi e di meravigliosi oggetti che sono usciti da Hogwarts e sono arrivati da noi sotto forma di gadget, accessori, magliette, felpe e molto altro. Una delle cose più apprezzabili è che non si tratta solo di accessori adatti al cosplay, non sono oggetti indossabili solo in specifici contesti: Harry Potter porta il fantasy nella vita di tutti i giorni con accessori perfetti per essere sfoggiati nella quotidianità.

I 5 accessori della settimana

Ecco cinque accessori che tutti i fan della saga troveranno irresistibili.

Harry Potter accessori: Golden Snitch anello

Non è solo bello, è anche prezioso: realizzato in argento 925 con cristalli di Swarovski, questo anello può essere davvero un bel regalo da fare a una persona speciale! Se conoscete una ragazza fan di Harry Potter, del Quidditch in particolare, e volete fare colpo su di lei… non c’è regalo migliore al mondo!

Harry Potter accessori: Golden Snitch collana

Questa collana completa la parure del Boccino d’Oro. Anch’essa è realizzata in argento 925 e cristalli di Swarovski e, come l’anello, è racchiusa in una bella scatolina col brand bene in evidenza. Bellissimo regalo, abbinato o meno all’anello, fa davvero una figura eccezionale.

Harry Potter accessori: Hermione’s Time Turner Collana

La Giratempo, uno degli artefatti magici più famosi. Hermione la usa il terzo anno per seguire tutte le materie, andando indietro nel tempo di lezione in lezione fino a non poterne più. Questo è uno dei gadget più amati dal pubblico e uno dei più utilizzati per i cosplay di Hermione Granger.

Harry Potter accessori: After All This Time Set braccialetti

Alla domanda “Dopo tutto questo tempo?” Tutti i fan di Harry Potter rispondono (indipendentemente dal contesto) “Sempre.” Questi due bei braccialetti in poliestere e lega di zinco riassumono l’amore per la saga e sono adatti a una coppia di amici, fan, fidanzati. Ma anche per una persona che desidera indossarli entrambi.

Dalla punta della sua bacchetta affiorò la cerva d’argento: atterrò sul pavimento dell’ufficio, fece un balzo e si tuffò fuori dalla finestra. Silente la guardò volar via e quando il suo bagliore argenteo svanì si rivolse a Piton, con gli occhi pieni di lacrime.

«Dopo tutto questo tempo?»

«Sempre» rispose Piton.

Harry Potter accessori: Slytherin Braccialetto

Identitario e sfacciatamente Serpeverde. Adoriamo questo braccialetto! Realizzato in cotone e poliestere bicolore verde e nero con decorazione Serpeverde argento. Perfetto per i figli di Salazar!

Hai già scelto il tuo accessorio preferito? Seguici, ogni settimana proporremo nuovi gadget, gioielli e prodotti legati alla saga più amata di sempre: Harry Potter!