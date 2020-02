Harry Potter: le 5 felpe della settimana

Harry Potter non è solo una saga letteraria e cinematografica: per i suoi fan Harry Potter è uno stile di vita. Per fortuna, il brand Warner Bros è una vera fucina di merchandising che non lascia mai a bocca asciutta gli appassionati della saga. L’abbigliamento è uno dei settori che più fanno gola ai fan, e l’aspetto migliore è che il marchio non si è limitato a prodotti da cosplay, ma a vere e proprie linee di abbigliamento indossabili quotidianamente.

Le 5 felpe della settimana

Vediamo quindi cinque felpe dedicate alla saga, una più bella dell’altra

Felpa casa Serpeverde

Casa Serpeverde a rapporto! Ecco la felpa ideale per ogni figlio di Salazar: fine, discreta, ma molto identitaria. Questo capo non è per nulla eccessivo ma assolutamente chiaro nelle sue intenzioni: dice “sono Serpeverde e me ne vanto”. Bellissime le rifiniture, come il marchio della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts sulla cerniera, il colore verde evidente ma non invadente e un delizioso cappuccio con coulisse.

Felpa casa Grifondoro

Versione Grifondoro della felpa precedente. Al posto del verde, colore preferito da Salazar, campeggia il rosso di Godric Grifondoro e sul petto splende orgoglioso il simbolo della casa. Stessa felpa, casa diversa. A ognuno il suo.

Felpa stemma di Hogwarts

Semplice ed efficace questa felpa blu con lo stemma di Hogwarts bene in evidenza sul fronte. Adatta per fare un regalo ad un fan di cui non si conosce la casa di appartenenza. Inoltre, il colore blu e lo stile sportivo la rendono facilmente abbinabile.

Felpa casa Corvonero

Felpa allegra e decorata con una stampa sulle maniche e sul cappuccio. Sul petto campeggia il simbolo di Corvonero, leggero e fine. Cappuccio con coulisse, tasca a marsupio e polsini a costine: questa è la felpa l’ideale per gli intelligenti e i creativi che sono stati smistati nella casa di Priscilla Corvonero.

Felpa arti oscure

Amanti delle Arti Oscure, questa è la nostra felpa: i designer che l’hanno ideata hanno evocato il Morsmordre, come si può vedere dalla stampa sul lato sinistro: un teschio con un serpente che gli esce dalla bocca, il simbolo di Voldemort, il simbolo che solo i Mangiamorte possono evocare. Irregolare, con stampa nella fodera interna del cappuccio e il teschio di corvo che decora la cerniera. Semplicemente perfetta.

Se vi piace una di queste felpe non fatevela scappare: la prossima settimana torneremo con altre novità. Saranno magioni, giacche o felpe? Non importa, sarà comunque qualcosa che i fan di Harry Potter ameranno alla follia!