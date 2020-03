Harry Potter: le 5 t-shirt della settimana

Dopo aver visto 5 felpe tratte dall’universo di Harry Potter, qual’è il prossimo passo? Di solito cosa c’è sotto la felpa? Una t-shirt, chiaro!

Da sempre le magliette sono il merchandising preferito dai fan di ogni franchise, band o brand: sono leggere, comode e molto più convenienti rispetto a capi d’abbigliamento più rifiniti. E poi siamo sinceri: le t-shirt sono praticamente dei manifesti dell’amore verso il proprio fandom.

Le 5 t-shirt della settimana

Ecco cinque magliette ispirate alla saga letteraria e cinematografica di Harry Potter.

Maglietta incantesimi

Memento per maghi e streghe: la maglietta con tutti gli incantesimi (o quasi) imparati a Hogwarts. T-shirt semplice, dal taglio maschile e disponibile in due colori: bianco e nero. Ovviamente il regolamento vieta di indossare questa t-shirt durante gli esami del corso di Incantesimi… sarebbe come indossare un grosso bigliettino!

Maglietta Hogwarts Alumni

“Dove vai a scuola?”

“C’è forse bisogno di chiederlo?”

Con questa maglia non c’è dubbio sul vostro percorso di studi: sarete le streghe più orgogliose di tutta la Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts! Bellissima maglietta dal taglio femminile e dallo stile facilmente abbinabile a uno stile casual.

Maglietta della Casa Serpeverde stile vintage

L’orgoglio Serpeverde non ha confini: figli di Salazar ecco la maglietta perfetta per voi! Fresco cotone, colore nero e simbolo del serpente con la scritta Slytherin (Serpeverde in inglese). Decorata di verde e argento, i colori della casa, è perfetta per ogni studente smistato nella casa di Draco Malfoy e Severus Piton.

Maglietta Hogwarts 07 Seeker

Se vi piace il Quidditch e non amate i colori troppo chiassosi, ecco la maglia perfetta! Questa t-shirt da donna, realizzata sulle tonalità del grigio, presenta il logo di Hogwarts in bianco sul fronte, con il motto della scuola in latino draco dormiens nunquam titillandus. Sul retro campeggia il numero 07 della squadra di Quidditch e il ruolo del giocatore: Seeker (cercatore), con il disegno del Boccino d’oro. Bellissima e ben rifinita.

Maglietta The Sorting Hat – Gryffindor

Maglietta magica da donna che cambia e si colora con la luce del sole. La lunghezza è standard, il taglio regolare, lo scollo rotondo e le maniche arrotolate: ottima la rifinitura e bellissimo l’effetto della stampa UV. Questa è una maglietta per veri Grifondoro, infatti il Cappello Parlante, dopo aver guardato nella vostra mente, ha scelto la casa per voi: Gryffindor!

“I’ll have a look inside your mind, and tell where you belong!”

Non è facile scegliere la maglietta più bella. Al di là della casa di appartenenza, ci sono tante altre stampe e tematiche interessanti e divertenti. Incantesimi, Quidditch, creature fantastiche e citazioni. Settimana dopo settimana vedremo ogni genere di maglietta realizzata. L’unico limite a questo punto è la creatività dei designer!