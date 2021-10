Hasbro, la figure dell’Imperatore Palpatine in esclusiva per i Campfire

In occasione di Lucca Comics & Games 2021, grazie ai Campfire collegati all’evento, sparsi in tutta Italia, ma soprattutto grazie ad Hasbro tutti gli amanti di Star Wars e delle action figure da collezione potranno recuperare alcuni prodotti esclusivi che saranno distribuite solo per i vari negozi aderenti a questa iniziativa. Uno dei personaggi oggetto di queste esclusive è l’Imperatore Palpatine con il suo trono sulla Morte Nera, ritratto come la abbiamo vista nel finale della della Trilogia Classica di Star Wars, durante la battaglia a suon di spade laser tra Darth Vader e Luke Skywalker.

Il prodotto sarà disponibile in quantità limitata e solo in occasione dei CampFire. Una volta finita questa iniziativa non sarà più disponibile nei negozi per l’acquisto! Se siete degli amanti del personaggio o dei collezionisti il nostro consiglio è recarvi in negozio appena apriranno le vendite a recuperare la vostra copia del prodotto!

Campfire: esclusiva Imperatore Palpatine Hasbro

La figure di Palpatine, che richiama un prodotto vintage de Il ritorno dello Jedi appartiene proprio alla Vintage Collection, che ripropone figure in scala leggermente più piccola della Black Series richiamando i soggetti più popolari del brand. Questo Imperatore Palpatine in particolare sarà corredato da abiti in tessuto, mani intercambiabili con l’effetto dei fulmini nonché il bellissimo trono, dotato di perno rotante, con un fondale (variabile a nostro piacimento) delle battaglie spaziali al di fuori dalla Morte Nera.

Artefice della caduta della Vecchia Repubblica e distruttore dell’Ordine Jedi, Shev Palpatine nella Trilogia Classica era presentato come un personaggio misterioso e oscuro, la cui ombra di estendeva su tutto l’Impero. Solo con l’uscita della Trilogia Prequel si è avuto modo di scoprire il suo passato, da senatore del pianeta Naboo sino alla sua machiavellica elezione a Cancelliere del Senato. Dietro questo nome pubblico, infatti, si nascondeva Darth Sidious, Signore dei Sith, che dopo decenni di preparativi è riuscito infine a prendere il controllo della Repubblica riformandola nel primo Impero Galattico.

Questa Figure di Palpatine distribuita da Hasbro sarà disponibile alla vendita solamente nei Campfire accreditati Lucca Comics 2021 (qui la lista completa). Se siete dei collezionisti interessati al prodotto vi consigliamo di recuperarlo per tempo dato che la reperibilità in commercio sarà poi molto limitata e difficile.