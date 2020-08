Hasbro ha annunciato il suo primo Hasbro PulseCon

Le recenti cancellazioni di grandi manifestazioni sui giocattoli come il New York Comic Con e il Toy Fair 2021 sono state una triste notizia. Tuttavia, sembra che Hasbro voglia continuare a mostrare i suoi giocattoli ai fan di tutto il mondo con il primo Hasbro PulseCon 2020. Questa convention potrà essere seguita sul canale YouTube HasbroPulse per due giorni, ovvero il 25 e il 26 settembre 2020.

Hasbro, ha quindi annunciato oggi il primo Hasbro PulseCon, un evento virtuale di due giorni che offrirà ai fan un accesso senza precedenti ai loro marchi con tanta musica e intrattenimento. Si svolgerà dal 25 al 26 settembre 2020 esclusivamente sul canale YouTube di HasbroPulse e sarà condotto da Jackie Jennings, corrispondente on-air, scrittrice e produttrice di SYFY Wire. Hasbro PulseCon promette ai fan di tutto il mondo un posto in prima fila per panel, apparizioni di talenti, rivelazioni di marchi, omaggi di prodotti e altro ancora.

L’evento, inoltre, collegherà i consumatori ai loro marchi preferiti in un’ambientazione coinvolgente e unica che, insieme al portfolio eOne, offrirà ai fan il meglio in fatto di intrattenimento, musica e giocattoli. Gli annunci riguarderanno tanto importanti marchi tra cui Dungeons & Dragons, GI Joe, Magic: The Gathering, Power Rangers, Transformers e i principali marchi partner quali Marvel, Star Wars, Ghostbusters e altri.

Jackie Jennings, conduttrice di Hasbro PulseCon, ha affermato:

“PulseCon offrirà un esclusivo evento gratuitamente che potrete seguire seduti direttamente nelle comodità delle vostre case. I momenti salienti dell’evento virtuale saranno svelati dal vivo e verranno rivelati oltre 50 nuovi prodotti con i relativi preordini. Ci sarà spazio per il merchandise esclusivo Hasbro PulseCon, panel in live streaming con celebrità e domande e risposte del pubblico e tante sorprese “.

Eric Nyman, Chief Consumer Officer, Hasbro, ha commentato:

“Siamo costantemente colpiti dalla nostra community di fan e dalla loro incrollabile passione per i marchi Hasbro. La community Hasbro Pulse è stata costruita pensando a loro e siamo entusiasti di realizzare il primo evento per i fan con la nostra piattaforma Pulse. Non vediamo l’ora di celebrarli, fornendo una connessione con la community in un momento in cui tutti ne hanno più bisogno e, infine, dando uno sguardo dietro le quinte ai loro marchi preferiti in un modo che solo Hasbro può fare”.

Non ci resta, quindi, che sintonizzarci sul canale YouTube di HasbroPulse i prossimi 25 e 26 settembre.