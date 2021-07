Hawkeye e Ms Marvel confermate entro la fine del 2021

La vice presidente della produzione dei Marvel Studios, Victoria Alonso, ha confermato che entro la fine dell’anno usciranno altre due serie tv su Disney+, Hawkeye e Ms Marvel.

Le due serie erano state già annunciate in uscita per la fine del 2021, ma viste le diverse uscite in streaming e al cinema non sarebbe stato strano rimandarle al 2022. Secondo Variety però Victoria Alonso avrebbe confermato che sia la serie in solitaria su Hawkeye sia la new entry Ms Marvel usciranno su Disney+ quest’anno, senza però dare ulteriori indicazioni precise su quale delle due uscirà prima rispetto all’altra

Dopo un 2020 in piena pandemia che ha bloccato per un anno i progetti MCU, la fase 4 del Marvel Cinematic è iniziata a Gennaio 2021 con WandaVision, che si è guadagnata diverse nomination agli Emmy, seguita da Falcon and the Winter Soldier a Marzo, M.O.D.O.K. a Maggio, e a Giungo da Loki, conclusasi la scorsa settimana e già confermata per una seconda stagione. La prossima serie Marvel ad arrivare su Disney+ sarà What If?, composta da 10 episodi animati che mostreranno realtà alternative del Marvel Cinematic Universe.

Proprio riguardo a What If?, il cui primo episodio sarà online l’11 Agosto, è stato confermato sempre da Victoria Alonso che la partnership tra gli Studios e Disney+ permetterà di sperimentare ulteriormente, producendo in futuro altre serie animate dopo quella di prossima uscita.

Per quanto riguarda i film, il 2021 ha già visto l’uscita di Black Widow, che ha raccolto ottimi risultati, in particolare grazie alla distribuzione su Disney+, mentre vedremo uscire prima Shang-Chi e i Dieci Anelli a Settembre, Eternals a Novembre. L’ultimo ad uscire dovrebbe essere Spider-Man No Way Home, a Dicembre, di cui ancora non è uscito alcun trailer, lasciando però alla campagna marketing per i giocattoli il compito di mostrare il nuovo costume che Peter Parker potrebbe usare nella pellicola.

A proposito di Hawkeye e Ms Marvel

Hawkeye, diretta da Johnathan Igla, vedrà tornare nei panni di Clint Barton Jeremy Renner, a cui si aggiungeranno Hailee Steinfeld/Kate Bishop, Vera Farmiga/Eleanor Bishop, la madre di Kate, Tony Dalton/Jack Duquesne, mentore di Barton e Alaqua Cox/Maya Lopez, conosciuta anche come Echo, eroina nativa americana sorda che può replicare alla perfezione qualsiasi movimento veda. Dovrebbe fare anche il suo ritorno Florence Pugh, la Yelena Belova che abbiamo conosciuto in Black Widow. A quanto sembra, la serie tv dovrebbe prendere ispirazione dal ciclo di storie di Matt Fraction e David Aja, di recente ristampato da Panini Comics in un omnibus che trovate su Amazon.

Alla regia dei sei episodi di Ms Marvel, prodotta da Bisha K. Ali, ci saranno Adil El Arbi, Bilall Fallah, Sharmeen Obaid-Chinoy e Meera Menon. Ad interpretare la protagonista Kamala Khan sarà Iman Vellani. Nei fumetti, Kamala ottiene i poteri di poter ingrandire totalmente il proprio corpo o solo alcune sue parti, e, affascinata dalle imprese di Capitan Marvel, decide di seguire le orme di Carol Danvers come eroina. Proprio per questo, il prossimo film su Capitan Marvel, The Marvels, programmato per Novembre 2022, vedrà incontrarsi i due personaggi. Vi consigliamo caldamente di recuperare il primo ciclo di storie a fumetti di Ms Marvel, raccolto in vari volumi da Panini Comics, oppure potreste giocare nei panni di Kamala in Marvel’s Avengers.