Con l’uscita della sesta ed ultima puntata, la serie tv di Disney+, dedicata al Dio dell’Inganno di Tom Hiddleston, Loki è stata rinnovata da Disney e Marvel Studios una seconda stagione. È la prima serie Marvel/Disney+ ad ottenere il rinnovo.

Potete vedere tutti i contenuti Disney, Star, Marvel, Star Wars e National Geographic in esclusiva su Disney Plus. Per abbonarvi alla piattaforma potete cliccare qui.

Loki rinnovata per una seconda stagione su Disney+

SEGUONO SPOILER SULL’ULTIMA PUNTATA DELLA PRIMA STAGIONE DI LOKI

Dopo aver incontrato “colui che sta alla fine di tutto”, Loki e la sua variante Sylvie hanno scoperto che si tratta di un essere che, secoli prima, ha scoperto l’esistenza del multiverso e ha incontrato le sue varianti. Insieme ad esse ha cominciato a studiare il tempo stesso, dando però vita ad una guerra tra le varianti, un conflitto che è terminato solo quando questo “conquistatore” si è posto sul trono. Loki comprende che, se l’uomo dovesse essere ucciso, tutte le sue varianti potrebbero tornare a muovere guerra, mentre Sylvie esige ancora la sua vendetta.

I due cominciano a combattere, finchè la donna non spinge Loki in un portale temporale, rispedendolo alla TVA e uccidendo l’uomo. Gli agenti della TVA, Mobius e Loki stesso assistono dunque ad una serie di ramificazioni temporali incontrollate. Cercando di raggiungere Mobius, Loki si accorge che questi non lo riconosce e voltandosi vede che al posto delle statue dei Guardiani del Tempo ora c’è una gigantesca immagine dell’essere.

Al termine della puntata, durante la scena a metà dei titoli di coda, vediamo il file della Time Variance Authority su Loki che viene timbrato. Nel momento in cui la mano di chi timbra si alza, vediamo la scritta “Loki tornerà nella seconda stagione“.

Non ci sono ovviamente ancora altri dettagli riguardo la seconda stagione di Loki.

La prima stagione, scritta da Michael Waldron e diretta da Kate Herron, vede tornare nei panni di Loki Tom Hiddleston, insieme a Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku, e Richard E. Grant.

Gli episodi di Loki