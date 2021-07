Dopo What-If…? arriveranno altre serie animate Marvel

Ai microfoni di Variety, il Vice Presidente esecutivo per la produzione cinematografica di Marvel, Victoria Alonso, rivela che arriveranno altre serie animate dopo What If…?, questa, come riportato nel nostro precedente articolo, in uscita in esclusiva su Disney+ a partire da mercoledì 11 agosto.

Il Vice Presidente ha espresso la sua approvazione per questo tipo di format e ha apprezzato il modo in cui Marvel si sta impegnando al fine di implementare questa sezione di contenuti. Nelle parole seguenti, la Alonso rivela come la partnership con Disney+ abbia permesso a Marvel di esplorare altri mondi che non siano semplicemente un fumetto, uno show televisivo o film cinematografico.

Ecco le parole nel dettaglio dell’addetta ai lavori:

“Abbiamo così tanto materiale in arrivo per voi che potreste anche dirci di prenderci una pausa! Abbiamo intenzione di mette le fondamenta sulla nostra sezione di animazione, pertanto aspettatevi altro. Siamo molto felici dei progetti animati, nonchè i miei primi amori. Quando è arrivata l’occasione di far parte del nuovo mondo streaming di Disney, ci siamo sentiti esaltati dal momento che improvvisamente potevamo offrire agli appassionati molto più di sole tre tecniche spettacolari“.

Non ci resta qui che attendere e guardare cosa succede, quindi!

La serie animata What If…? sarà la quarta cronologicamente ad arrivare sulla piattaforma streaming Disney dopo WandaVision (gennaio 2021), The Falcon and The Winter Soldier (marzo 2021) e Loki (giugno 2021).

A proposito di What If…?

Dando vita a un un multiverso di infinite possibilità, What If…? vede protagonisti i personaggi ben noti agli appassionati del MCU, tra cui Peggy Carter, T’Challa, Doctor Strange, Killmonger, Thor e tanti altri. La serie, diretta da Bryan Andrews con AC Bradley nelle vesti di capo sceneggiatore, porrà l’accento su una narrazione ancora più particolare e visionaria rispetto a quanto visto nei vari film e nelle serie live action.

Ricordiamo che lo show si basa su una testata a fumetti nata nel 1977 e chiamata proprio What if…? , una serie che si proponeva di rispondere ad alcuni tra i più bizzarri quesiti del mondo Marvel, mostrando vere e proprie realtà alternative nate da uno o più particolari rispetto alla realtà considerata canonica. Nella serie animata vedremo infatti T’Challa (doppiato per l’ultima volta da Chadwick Boseman) raccolto dai Ravagers e da Yondu al posto di Peter Quill, diventando quindi Star-Lord piuttosto che l’eroe di Wakanda Pantera Nera. O ancora, in un altro episodio vedremo il Soldato d’Inverno affrontare una versione zombie di Captain America, chiaro rimando alla miniserie nota come Marvel Zombies, uscita nel 2005 grazie alla fantasia di Robert Kirkman (qui in offerta speciale).

Nonostante What If…? sia quindi estranea ai canoni del Marvel Cinematic Universe, la serie potrà contare su volti e voci degli attori che hanno contribuito a rendere grande l’universo cinematografico concepito da Kevin Feige, La serie animata Marvel Studios (la prima ad approdare sul catalogo streaming) sarà disponibile in esclusiva su Disney+ a partire da mercoledì 11 agosto.