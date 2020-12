Hawkeye, pubblicate le foto di Kate Bishop

I fan Marvel di tutto il mondo sono ansiosi di poter vedere la serie televisiva Hawkeye dei Marvel Studios, che dovrebbe debuttare prossimamente su Disney+.

La serie seguirà le vicende di Clint Barton (Jeremy Renner) e Kate Bishop (Hailee Steinfeld), e il pubblico non vede l’ora di sapere cosa c’è in serbo per la serie, le cui riprese sono iniziate questo mese. Sebbene non fosse ancora arrivata la conferma del cast, Martedì i fan Marvel sono stati colti di sorpresa dalla pubblicazione delle foto ufficiali del set, che mostrano Hailee Steinfeld con addosso il costume di Occhio di Falco di Kate Bishop, intenta nelle riprese di Hawkeye. Il costume riproduce perfettamente l’abbigliamento di Kate Bishop come disegnato nel fumetto e lo traduce nella sua versione live-action utilizzando molteplici sfumature di viola, a cui il pubblico televisivo e cinematografico è poco abituato dato che l’Occhio di Falco interpretato da Jeremy Renner è solitamente vestito in porpora o grigio scuro.

Anche se il costume non sembra corrispondere perfettamente alla concept art pubblicata qualche mese fa, il vestito mostra talmente tanti dettagli da andare incontro, e forse superare, le aspettative dei fan.

Il casting di Hailee Steinfeld in Hawkeye, confermato unicamente dalle foto pubblicate, è stato avvolto da molte speculazioni, perdurate per quasi un anno, dopo che inizialmente l’attrice aveva negato qualunque coinvolgimento nella serie. L’uscita delle nuove foto ha scatenato l’entusiasmo dei fan, che si sono espressi a gran voce su Twitter a favore di questa nuova Occhio di Falco.

i never knew i needed hailee steinfeld as kate bishop omg SHE LOOKS SO GOOD pic.twitter.com/UlwJVyj66o — naf ☽ (@glisteningtom) December 8, 2020

Kate Bishop is literally a fashion ICON pic.twitter.com/haoEBMPPZr — happy hOLIdays ᵇˡᵐ (@starforcebinary) December 5, 2020

Insieme ai protagonisti della serie, Jeremy Renner e Hailee Steinfeld, nel cast vi saranno anche Vera Farmiga, Florence Pugh, Fra Fee, Tony Dalton, Alaqua Cox e Zahn McClarnon. Marvel non ha ancora annunciato la data di debutto su Disney+ dello show, anche se le previsioni di pubblicazione precedente ipotizzavano l’approdo di Hawkeye sul servizio di streaming verso l’estate 2021. Rimane da vedere se la pandemia di Coronavirus in corso avrà ulteriori impatti sullo svolgimento delle riprese e, di conseguenza, sul calendario di pubblicazione.