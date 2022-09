Dopo la notizia di un sequel del film di Constantine del 2005 (su Amazon potete comprare il Blu-ray), HBO Max ha cancellato le serie TV su Constantine e Madame X. Tuttavia un nuovo report di Variety conferma che Warner Bros Television e J.J. Abrams sarebbero ancora coinvolti nelle serie TV di Constantine e Madame X: i due progetti non hanno ancora una “casa” e, secondo quanto riferito, prima dell’annuncio del nuovo film di Constantine, HBO Max era in trattative con un attore per affidargli il ruolo di John Constantine, il protagonista della storia che sul grande schermo ha il volto di Keanu Reeves. Una cosa è certa: Abrams e Warner Bros vogliono fare in modo che le due serie trovino il loro spazio nel più breve tempo possibile.

Constantine

Per quanto riguarda la serie di Madame X, prodotta e diretta da Angela Robinson, il progetto doveva far parte di un insieme di show – compreso Constantine – legati alla Justice League Dark, il gruppo apparso per la prima volta nell’omonima serie di fumetti DC iniziata nel 2011 e composto da John Constantine, Madame Xanadu, Deadman, Shade, the Changing Man e Zatanna. L’universo in questione doveva includere, appunto, anche il film di Zatanna scritto da Emerald Fennell, la quale in una recente intervista a Empire Magazine aveva affermato:

Ci sono molte cose su di lei che sembravano davvero interessanti. E sarà un’opportunità per fare qualcosa di veramente oscuro. È questo che mi ha attratto: l’idea di fare qualcosa di grande e spaventoso. Adoro quella roba.

L’accordo tra J.J. Abrams e Warner Bros. prevedeva altri progetti che però non sono mai andati in porto come la serie di fantascienza Demimonde. Tra questi, la serie animata Batman: Caped Crusader che Abrams ha sviluppato insieme a Bruce Timm e al regista di The Batman, Matt Reeves. Quest’ultima pare sia stata proposta ad altri streamer come Netflix, Amazon e Apple dopo il rifiuto da parte di HBO Max il mese scorso.