He-Man: nuovi dettagli sul film live-action mai realizzato

Recentemente sono stati rivelati alcuni dettagli riguardanti un film live-action dedicato a He-Man and the Masters of the Universe non ancora realizzato (e che forse non verrà mai prodotto). Il progetto è sempre stato molto vivo, tanto da essere in programma da molti anni e aver visto l’assunzione di diversi registi del calibro di Jon M. Chu e McG (Joseph McGinty Nichol) con tanto di sceneggiatori tra cui Matt Holloway, Art Marcum, Christopher Yost e David S. Goyer.

Proprio quest’ultimo, nel corso di un’intervista, ha rivelato i dettagli del suo ipotetico film su He-Man che sarebbe stato incentrato sul rapporto tra He-Man e Battle Cat:

“Mi è piaciuta la sceneggiatura che abbiamo fatto. Quello che mi è piaciuto di più è che si trattava principalmente di un’amicizia tra He-Man e Battle Cat. L’idea era di creare diversi He-Men e diversi destinatari della Spada del Potere, e che Battle Cat avesse sempre servito al loro fianco. Il protagonista doveva essere un nuovo He-Man che Battle Cat e molte altre persone non pensavano fosse degno della spada. Quindi era una storia del personaggio che riceveva la spada ma, cosa più importante, guadagnava l’amicizia di Battle Cat.”

Lo sceneggiatore ha, poi, aggiunto:

“Mi è davvero piaciuto. Ho pensato che fosse una storia divertente. C’era molto umorismo in essa. Inoltre era anche curiosa perché Battle Cat accetta a malincuore il nuovo He-Man, dopo che quest’ultimo dà il cuore per tutta la storia pur di farsi apprezzare.”

He-Man: i progetti concreti

Purtroppo questo progetto è ancora in alto mare e forse non vedrà mai la luce. In realtà non è nemmeno l’unico, perché vi era un altro film live-action su He-Man che è andato un po’ più avanti tanto da nominare anche l’attore protagonista ovvero Noah Centineo. Questa versione è rimasta in fase di sviluppo per due anni prima che l’attore stesso si ritirasse.

In ogni caso, non disperate perché se siete fan di He-Man ci sono tanti progetti all’attivo da parte di Netflix. Quest’ultima, infatti, ha due diversi spettacoli dedicati all’universo di He-Man in lavorazione. Uno è uscito proprio oggi, 23 luglio 2021, e prende il nome di Masters of the Universe: Revelation. Si tratta di un sequel ufficiale della serie del 1983-1985 (che potete recuperare integralmente su Amazon) ed è stato sviluppato da Kevin Smith. Il secondo progetto invece, prende il nome di He-Man and the Masters of the Universe e sarà una serie animata in CG che reinventa il racconto classico con storie inedite e una nuova interpretazione dei personaggi iconici.